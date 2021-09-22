iOS 15 ve iPadOS 15 yayınlandı! Ancak bazı eksiklikler var

Belki de en göze çarpan eksik özellik, kullanıcıların bir FaceTime görüşmesinde arkadaşlarıyla video izlemesine veya müzik dinlemesine olanak tanıyan SharePlay. Apple, SharePlay‘i beta testlerinden çıkardıktan sonraki gecikme konusunda kullanıcıları uyarmıştı. Ancak özelliğin ne kadar önemli olduğu göze alındığında gecikme çoğu kişiye garip geldi. SharePlay’in gecikmesi oldukça kötü çünkü bu yüzden diğer özellikler de gecikiyor. Apple kısa süre önce Fitness Plus için Grup Egzersizlerinin SharePlay çıkana kadar beklemeye alındığını duyurdu.

BAŞKA HANGİ ÖZELLİKLER BEKLENİYOR?

Apple ayrıca AirPods’lar için daha iyi bir Find My desteğinin bu sonbahara kadar gelmeyeceğini duyurmuştu. Bu özellik WWDC’de duyurulmuştu. AirPods Pro ve Max, Find My ağına bağlanabilecek ve fiziksel olarak yanınızda olmadıklarında bile cihazların bulunması kolaylaşacak. App Store‘un oyun içi etkinlikler, canlı video akışları ve diğer sınırlı süreli özellikler gibi şeyleri gösterecek olan uygulama içi etkinlikler özelliği de gelmedi. iPad kullanıcılarının ayrıca, Evrensel Kontrol özelliğini beklemesi gerekecek. Özetle iOS 15 geldi ancak hala sunulmayan birçok özellik bekleniyor diyebiliriz.

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