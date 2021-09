iOS 15 yayınlandı! iOS 15 nasıl yüklenir? İşte iOS 15 güncellemesi alan iPhone modelleri

Apple, iOS 15’in ne zaman yayınlanacağını geçtiğimiz günlerde 20 Eylül olarak açıklamıştı. iPhone kullanıcıları ise gözlerini 20 Eylül’e çevirmiş ve iPhone işletim sisteminin yeni sürümü iOS 15’in yayın tarihini ve saatini beklemeye koyulmuştu. Nitekim o gün geldi çattı ve Apple, iOS 15’i hem ülkemizdeki hem de diğer ülkelerdeki iPhone kullanıcıları için yayınladı.

iOS 15'İN ÖZELLİKLERİ

iOS 15, birden fazla özelliği bir araya getiriyor. Bunlardan bazıları ise şöyle:



Apple'ın önem verdiği noktalardan biri olan FaceTime, iOS 15 ile birlikte daha işlevsel bir hale getiriliyor

Yeni bir görünüme kavuşan bildirimler, Bildirim Özeti ve Odak modu

Fotoğraflardaki metinleri ayrıştıran Canlı Metin

Yenilenen Safari

Apple Cüzdan'a kimlik ve ehliyet desteği

Yenilenen Apple Haritalar ve Hava durumu uygulaması

İki farklı yazılım güncelleme sürümü arasından seçim imkanı

iCloud+ ve geliştirilen gizlilik özellikleri

iOS 15 GÜNCELLEMESİNİ ALAN iPHONE MODELLERİ

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)

iOS 15 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

Güncelleme yapmadan önce mutlaka yedek almayı unutmayın. Yedek almak, Karşılaşabileceğiniz sorunlara karşı bir önlemdir. Oluşabilecek herhangi bir sorun veya veri kaybından ise Mynet sorumlu değildir.

Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.

iPhone'unuzdan Ayarlar'a gidin.

Ayarlar'dan Genel menüsüne tıklayın ve Yazılım Güncelleme seçeneğine dokunun.

Bu seçenekte karşınıza iOS 15 güncellemesi çıkacak. Çıkmazsa ara ara kontrol edin.

Eğer karşınıza iOS 15 güncellemesi çıkarsa İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.

Güncellemeyi şimdi yüklemek için Yükle'ye dokunun.

Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.

Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır.