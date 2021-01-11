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iPhone SE 3 ve AirPods Pro 2 yolda!

11.01.2021 17:42 | Son Güncelleme:
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iPhone SE 3 ve AirPods Pro 2 yolda!

Uygun fiyatlı iPhone iPhone SE 3 ve AirPods Pro 2 ile birkaç ay sonra tanışabiliriz. Japonya kaynaklı iddialara göre Apple yeni iPhone SE 3 akıllı telefonunu ve AirPods Pro 2 kablosuz kulaklığını yaz gelmeden piyasaya sürecek.

Apple iPhone SE 2020'yi geçtiğimiz yıl nisan ayında tanıttı. O dönem, birçok analist iPhone SE modelinin geri döneceğini ve Apple'ın iPhone 8 formunda bir iPhone SE üreteceğini söylüyordu. Nitekim analistler öngörülerinde yanılmadı. Apple nisan ayındaki basın duyurusundan sonra ise ekim ayında iPhone 12 modellerini piyasaya sürdü. Ekim ayındaki tanıtımın ardından ise sıra yeni iPhone SE modeline geldi ve iPhone SE 3 hakkında yeni söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez iddiaların odağında iPhone SE 3 ile birlikte AirPods Pro 2 de vardı.

AİRPODS PRO 2 VE İPHONE SE 3 YAKINDA TANITILABİLİR

Japonya kaynaklı bir blog sitesinin iddiasına göre, Apple iPhone SE 3 ve AirPods Pro 2'yi nisan ayında piyasaya sürecek. Çinli tedarik zincirlerinden gelen son bilgilere göre oluşturulduğu söylenen rapor, yeni AirPods Pro'nun yeniden tasarlanmış bir şarj kutusuyla geleceğini iddia ediyor. Rapor özellikle kasanın 21 mm kalınlığında kalacağını, ancak 46 mm yüksekliğe ve 54 mm genişliğe sahip olacağını iddia ediyor. Mevcut AirPods Pro şarj kutusu ise 45,2 mm yüksekliğe ve 60,6 mm genişliğe sahip.

AirPods Pro 2

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İPHONE SE PLUS SÖYLENTİSİ VARDI

iPhone SE 3 için ise önceki sızıntılara bakmak gerek. Zira söz konusu raporda iPhone SE 3'ün özelliklerine dair pek bir bilgi yok. Bu anlamda Apple hakkındaki analistleriyle tanınan Ming-Chi Kuo, Apple'ın 5.5 inç veya 6.1 inç ekrana sahip bir iPhone SE Plus modeline odaklandığını iddia etmişti. Raporda ise iPhone SE 3 adının geçmesi, iPhone SE Plus'a ek olarak 4.7 inçlik bir modelin daha çıkabileceği hakkında soru işareti bırakıyor. Apple'ın ise kapalı kapılar ardında neler yaptığı şimdilik belirsiz.

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