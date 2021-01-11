iPhone SE 3 ve AirPods Pro 2 yolda!

Apple iPhone SE 2020'yi geçtiğimiz yıl nisan ayında tanıttı. O dönem, birçok analist iPhone SE modelinin geri döneceğini ve Apple'ın iPhone 8 formunda bir iPhone SE üreteceğini söylüyordu. Nitekim analistler öngörülerinde yanılmadı. Apple nisan ayındaki basın duyurusundan sonra ise ekim ayında iPhone 12 modellerini piyasaya sürdü. Ekim ayındaki tanıtımın ardından ise sıra yeni iPhone SE modeline geldi ve iPhone SE 3 hakkında yeni söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez iddiaların odağında iPhone SE 3 ile birlikte AirPods Pro 2 de vardı.

AİRPODS PRO 2 VE İPHONE SE 3 YAKINDA TANITILABİLİR

Japonya kaynaklı bir blog sitesinin iddiasına göre, Apple iPhone SE 3 ve AirPods Pro 2'yi nisan ayında piyasaya sürecek. Çinli tedarik zincirlerinden gelen son bilgilere göre oluşturulduğu söylenen rapor, yeni AirPods Pro'nun yeniden tasarlanmış bir şarj kutusuyla geleceğini iddia ediyor. Rapor özellikle kasanın 21 mm kalınlığında kalacağını, ancak 46 mm yüksekliğe ve 54 mm genişliğe sahip olacağını iddia ediyor. Mevcut AirPods Pro şarj kutusu ise 45,2 mm yüksekliğe ve 60,6 mm genişliğe sahip.