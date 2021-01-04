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İpler gerildi! Ray Fisher, DC filmlerinde rol almak istemediğini açıkladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 04.01.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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İpler gerildi! Ray Fisher, DC filmlerinde rol almak istemediğini açıkladı

Ray Fisher ile Warner Bros. yönetimi arasında ipler gerildi. Justice League filminde Cyborg’u canlandıran Ray Fisher, DC yapımlarında yer almak istemediğini söyledi.

Justice League filminde Cyborg‘u canlandıran ve yeni Flash filminde de yer alması planlanan Ray Fisher, Warner Bros. yönetimini suçlayarak yeni DC yapımlarında yer almak istemediğini söyledi.

Ray Fisher’ın DC filmleriyle ilgili ilk çıkışı bu olmadı. Aktör, daha öncesinde de Joss Whedon‘ın Justice League başına getirilmesinin ardından, ünlü yönetmen için sert açıklamalarda bulunmuştu. Çalışma şartlarının kötülüğü, yapım ekibinin profesyonelliğe yakışmayan hareketleri ve set içerisindeki iş istismarına yönelik bir açıklamayla gündeme gelmişti.

HEDEFİNDE WALTER HAMADA VAR

Cyborg’u canlandıran ünlü oyuncunun şimdiki hedefiyse DC Filmleri Başkanı Walter Hamada oldu. Paylaştığı tweet içerisinde “Walter Hamada aralarındaki en tehlikelilerden biri. Söylediği yalanlar ve Warner Bros’un halkla ilişkiler çalışmalarının 4 Eylül’deki başarısızlığı, Justice League hakkında yapılan önemli araştırmanın baltalanmasına neden oldu. Onun bulunduğu herhangi bir prodüksiyonda yer almayacağım.” sözlerine yer verdi.

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