İpler gerildi! Ray Fisher, DC filmlerinde rol almak istemediğini açıkladı

Justice League filminde Cyborg‘u canlandıran ve yeni Flash filminde de yer alması planlanan Ray Fisher, Warner Bros. yönetimini suçlayarak yeni DC yapımlarında yer almak istemediğini söyledi.

Ray Fisher’ın DC filmleriyle ilgili ilk çıkışı bu olmadı. Aktör, daha öncesinde de Joss Whedon‘ın Justice League başına getirilmesinin ardından, ünlü yönetmen için sert açıklamalarda bulunmuştu. Çalışma şartlarının kötülüğü, yapım ekibinin profesyonelliğe yakışmayan hareketleri ve set içerisindeki iş istismarına yönelik bir açıklamayla gündeme gelmişti.

Walter Hamada is the most dangerous kind of enabler.



His lies, and WB PR’s failed Sept 4th hit-piece, sought to undermine the very real issues of the Justice League investigation.



I will not participate in any production associated with him.



