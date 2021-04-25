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Irak'ta hastane yangınında ölenlerin sayısı yükseldi

25.04.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak İçişleri Bakanlığı, Bağdat’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına tahsis edilen hastanede dün çıkan yangın sonucu ölenlerin sayısının 82'ye yükseldiğini bildirdi. Öte yandan yangın nedeniyle ülkede 3 gün yas ilan edildi

Irak'ta hastane yangınında ölenlerin sayısı yükseldi

Bakanlık Sözcüsü Halid el-Mihanne, pandemi hastanesindeki yangının sonucuna ilişkin devlet televizyonuna açıklama yaptı.

Mihanne, "Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatib Hastanesi'nde çıkan yangında 82 kişi şehit oldu, 110 kişi de yaralandı." dedi.

Sözcü yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Bağdat’taki İbn el-Hatib Hastanesi’nde, dün gece yangın çıkmış, yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği iddia edilmişti.

Yerel medyada ise yangının bir hasta yakınının oksijen tüpüne karşı kayıtsız davranışı ve ihmalinin neden olduğu öne sürülmüştü.

Başbakan Mustafa el-Kazımi, olayın ardından hastane müdürünü görevden alırken, yangının sebebinin araştırılması için talimat vermişti.

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan, İbn el-Hatib Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin gelişmeleri ele almak üzere bazı yetkililerle toplantı düzenledi.

Yangının elim bir hadise olduğunu, Irak'ın ulusal güvenliğini etkilediğini ve kelimenin tam anlamıyla bir çöküş olduğunu kaydeden Kazımi, olayın örtbas edilmeyeceğini vurguladı.

Kazımi, bu tür olaylardaki ihmalkârlığın hatadan ibaret görülemeyeceğini aynı zamanda ihmalkâr tarafların tamamının sorumluluğunu üstlenmesi gereken bir suç olduğunu belirtti.

Yangında hayatını kaybedenler için 3 gün ulusal yas ilan edildiğini kaydeden Kazımi, ülke genelindeki tüm hastaneler, oteller ve halka açık yerlerde güvenlik önlemlerinin bir hafta içinde denetlenmesi için ilgili bakanlık yetkililerinin katılımıyla bir teknik ekip oluşturulması yönünde talimat verdiğini aktardı.

CUMHURBAŞKANINDAN ACİL SORUŞTURMA TALEBİ

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de yangının nedenlerine dair acil bir soruşturma başlatılması yönünde talimat verdi.

Salih yaptığı yazılı açıklamada, yetkili makamlardan olaya ilişkin gerekli önlemlerin alınmasını, olaydaki ihmalkârların soruşturulmasını ve yaralıların tedavisi için tüm olanakların seferber edilmesini istedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili 4 yetkilinin görevden alındığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Bağdat Rusafa Sağlık Departmanı Genel Müdürü, İbn el-Hatib Hastanesi Müdürünün yanı sıra hastanenin teknik ve idari işler asistanı ile mühendislik ve bakım bölümü müdürünün görevden alındığı belirtildi.

MECLİS YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Irak Meclisi ise yayımladığı açıklamada, pandemi hastanesindeki yangına ilişkin yansımaları ve gelişmeleri tartışmak üzere yarın olağanüstü bir oturum düzenleneceğini duyurdu.

Bağdat'taki sağlık makamları, yangında hayatını kaybedenlerin naaşlarını sabah saatlerinden itibaren yakınlarına teslim etmeye başladı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken İçişleri Bakanlığı, hastanede çıkan yangın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye, yaralı sayısının 110'a yükseldiğini açıklamıştı.

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