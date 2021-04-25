Irak'ta hastane yangınında ölenlerin sayısı yükseldi

Yangının elim bir hadise olduğunu, Irak'ın ulusal güvenliğini etkilediğini ve kelimenin tam anlamıyla bir çöküş olduğunu kaydeden Kazımi, olayın örtbas edilmeyeceğini vurguladı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan, İbn el-Hatib Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin gelişmeleri ele almak üzere bazı yetkililerle toplantı düzenledi.

Yerel medyada ise yangının bir hasta yakınının oksijen tüpüne karşı kayıtsız davranışı ve ihmalinin neden olduğu öne sürülmüştü.

Sözcü yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Mihanne, "Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatib Hastanesi'nde çıkan yangında 82 kişi şehit oldu, 110 kişi de yaralandı." dedi.

Kazımi, bu tür olaylardaki ihmalkârlığın hatadan ibaret görülemeyeceğini aynı zamanda ihmalkâr tarafların tamamının sorumluluğunu üstlenmesi gereken bir suç olduğunu belirtti.

Yangında hayatını kaybedenler için 3 gün ulusal yas ilan edildiğini kaydeden Kazımi, ülke genelindeki tüm hastaneler, oteller ve halka açık yerlerde güvenlik önlemlerinin bir hafta içinde denetlenmesi için ilgili bakanlık yetkililerinin katılımıyla bir teknik ekip oluşturulması yönünde talimat verdiğini aktardı.

CUMHURBAŞKANINDAN ACİL SORUŞTURMA TALEBİ

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de yangının nedenlerine dair acil bir soruşturma başlatılması yönünde talimat verdi.

Salih yaptığı yazılı açıklamada, yetkili makamlardan olaya ilişkin gerekli önlemlerin alınmasını, olaydaki ihmalkârların soruşturulmasını ve yaralıların tedavisi için tüm olanakların seferber edilmesini istedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili 4 yetkilinin görevden alındığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Bağdat Rusafa Sağlık Departmanı Genel Müdürü, İbn el-Hatib Hastanesi Müdürünün yanı sıra hastanenin teknik ve idari işler asistanı ile mühendislik ve bakım bölümü müdürünün görevden alındığı belirtildi.