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  4. Irak yeniden alevlendi! Sadr destekçileri yine Yeşil Bölge'ye girdi meclisi bastı

Irak yeniden alevlendi! Sadr destekçileri yine Yeşil Bölge'ye girdi meclisi bastı

30.07.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girdi. Bölgeye giriş sırasında güvenlik güçlerinin müdahalede bulunması sonucu 60 kişi yaralandı. Şii liderin destekçileri 3 gün önce de meclis binasına girmişti.

Irak yeniden alevlendi! Sadr destekçileri yine Yeşil Bölge'ye girdi meclisi bastı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şii lider Mukteda Sadr’ın destekçileri, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet Köprüsü’ndeki beton bariyerleri yıktı. Yeşil Bölge’ye giren kalabalığa güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre çıkan olaylarda 60 kişi yaralandı. Ancak güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen Sadr destekçileri iktidardaki siyasi partilerin aleyhinde slogan atarak Yeşil Bölge’deki meclis binasını bastı.

EL-KAZIMİ’DEN AÇIKLAMA

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin Ofisinden tansiyonun yükseldiği anlarda yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri resmi kurumları korumaya çağrıldı, siyasi gerilimin tırmanmasının kamu yararına hizmet etmeyeceği ifade edildi. Protestoculardan eylemlerini barışçıl bir şekilde yapmaları ve resmi kurumların korunması çağrısı yapıldı.

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SADR YANLILARI, BU HAFTA İKİNCİ KEZ MECLİSİ BASTI

Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun, Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, Çarşamba günü de Yeşil Bölge’ye girerek meclis binasını basmıştı. (İHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran Irak
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