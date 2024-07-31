İran 3 gün yas ilan edip, intikam yemini etti! "Haniye'nin kanının intikamını almak İran'ın görevidir"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikast düzenleyen "işgalci teröristleri alçakça eylemlerinden dolayı pişman edeceğini" söyledi.

Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran, Kudüs Şehidi İsmail Heniyye'nin yasını tutuyor." ifadesini kullandı.

"İKİ MİLLETİN BAĞI DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

Meclis'te kendisi için düzenlenen yemin töreninde bir araya geldiği Heniyye'yi "Filistin direnişinin cesur yoldaşı" olarak adlandıran Pezeşkiyan, "İki onurlu millet olan İran ve Filistin arasındaki bağ eskisinden güçlü olacak. Mazlumların direnişi her zamankinden daha kuvvetli şekilde savunulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"İRAN TERÖRİSTLERİ PİŞMAN EDECEK"

Saldırının İran'ın toprak bütünlüğünü de hedef aldığını belirten İran Cumhurbaşkanı, "İran, toprak bütünlüğünü, izzetini ve şerefini savunacak ve işgalci teröristleri alçakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, açıklamasının sonunda Kur'an- Kerim'den "Şüphesiz Allah, aziz ve intikam sahibidir." ayetini paylaştı.

İNTİKAM YEMİNİ ETTİ

İran Dini Lideri Hamaney de Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrasında intikam sözü verdi. Hamaney "Haniye'nin kanının intikamını almak İran'ın görevidir. Çünkü kendisi bizim topraklarımızda şehit olmuştur" dedi.

3 GÜNLÜK YAS

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), İran Hükümeti tarafından konuyla ilgili yayımlanan bildiriye yer verdi.

Heniyye düzenlenen suikastın kınandığı bildiride ülke genelinde 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.

İRAN'DA ÖLDÜRÜLDÜ

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.