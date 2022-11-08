HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'daki üniversitelerde 'Mahsa Emini' protestoları devam ediyor!

İran'daki üniversitelerde 'Mahsa Emini' protestoları devam ediyor!

08.11.2022 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösteriler bazı üniversitelerde sürdü.

İran'daki üniversitelerde 'Mahsa Emini' protestoları devam ediyor!

İran'ın Babul kentindeki Noşirevani Üniversitesi'nde öğrencilere yönelik okuldan uzaklaştırma ve gözaltıların devam etmesi protesto edilirken İsfahan Teknoloji Üniversitesi öğrencileri de okuldan uzaklaştırılan arkadaşlarına destek için oturma eylemi yaptı.

Protestolara katılan rapçi idama mahkum edildi Protestolara katılan rapçi idama mahkum edildi

Urumiye Teknoloji Üniversitesi öğrencileri okul bahçesinde oturma eylemi yapıp yönetim karşıtı slogan atarken Demavend Yüksek Öğrenim Enstitüsü öğrencileri ise üniversitede sivil polislerin varlığını protesto etti.

Başkentte bulunan Tahran, Şehid Beheşti ve Şerif Teknoloji üniversitelerinde de öğrenciler çeşitli protesto eylemleri yaparak yönetime tepki gösterdi.

Elburz eyaletinin yönetim merkezi Kerec şehrinde ise lise öğrencileri gösteri düzenledi.

wevwe

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu, gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 304 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklarken, ülke genelinde devam eden gösterilerde 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı öne sürülüyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nijerya'da kolera salgını paniği!Nijerya'da kolera salgını paniği!
Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! 'Annem' diyerek feryat ettiYaşlı kadın feci şekilde can verdi! 'Annem' diyerek feryat etti
Şiddetli yağmur ve kar uyarısı! Aralarında İstanbul da var Şiddetli yağmur ve kar uyarısı! Aralarında İstanbul da var
Anahtar Kelimeler:
İran Protesto

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'dan sert tepki "Ben eşimle böyle konuşamam"

Müge Anlı'dan sert tepki "Ben eşimle böyle konuşamam"

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

"Genital organıma cop sokmak istedi" Rezidansta işkencede...

"Genital organıma cop sokmak istedi" Rezidansta işkencede...

Orduya 'hazır ol' emri vermişlerdi! NATO iki ülkeye çağrı yaptı

Orduya 'hazır ol' emri vermişlerdi! NATO iki ülkeye çağrı yaptı

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! 'Annem' diyerek feryat etti

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! 'Annem' diyerek feryat etti

İlginizi Çekebilir

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

6 metre yüksekten düşüp 1,5 metrelik demire saplandı!

6 metre yüksekten düşüp 1,5 metrelik demire saplandı!

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.