İran'daki üniversitelerde 'Mahsa Emini' protestoları devam ediyor!

İran'ın Babul kentindeki Noşirevani Üniversitesi'nde öğrencilere yönelik okuldan uzaklaştırma ve gözaltıların devam etmesi protesto edilirken İsfahan Teknoloji Üniversitesi öğrencileri de okuldan uzaklaştırılan arkadaşlarına destek için oturma eylemi yaptı.

Urumiye Teknoloji Üniversitesi öğrencileri okul bahçesinde oturma eylemi yapıp yönetim karşıtı slogan atarken Demavend Yüksek Öğrenim Enstitüsü öğrencileri ise üniversitede sivil polislerin varlığını protesto etti.

Başkentte bulunan Tahran, Şehid Beheşti ve Şerif Teknoloji üniversitelerinde de öğrenciler çeşitli protesto eylemleri yaparak yönetime tepki gösterdi.

Elburz eyaletinin yönetim merkezi Kerec şehrinde ise lise öğrencileri gösteri düzenledi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu, gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 304 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklarken, ülke genelinde devam eden gösterilerde 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı öne sürülüyor. (AA)

