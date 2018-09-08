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İran güçleri Erbil'de kampa saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 08.09.2018 14:34 | Son Güncelleme

İran güçlerinin Erbil'de İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne ait kampa saldırısında 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

İran güçlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait bir kampa düzenlediği saldırıda 9 İKDP'linin öldüğü aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Erbil kentine bağlı Koysancak ilçesinde İKDP kampına toplantı sırasında füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda, İKDP askeri kanadından 9 kişi öldü, üst düzey yetkililerden Mustada Mevludi'nin de aralarında bulunduğu 30 kişi yaralandı.

Öte yandan İKDP'den yapılan açıklamada söz konusu saldırı doğrulandı, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı ancak, sayısı belirtilmedi.

Açıklamada, İran'a ait insansız hava araçlarının bölgede keşif uçuşu yaptıktan sonra söz konusu kampa yoğun bir saldırı düzenlediği iddia edildi.

İran tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklamada yapılmadı.

İran'a muhalif İKDP, 1996'dan bu yana IKBY'nin Erbil kentindeki kamplarda faaliyet gösteriyor. O tarihten bu yana İran'ın ilk kez bu büyüklükte bir saldırı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada da ülkenin batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kırsalında, terör örgütü PJAK'a karşı dün akşam saatlerinde operasyon başlatıldığı belirtilmişti.

Operasyonda 6 örgüt üyesinin öldürüldüğü aktarılmıştı.

Kaynak: Milliyet

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İRAN Erbil Son dakika

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
3 GÜNLÜK DÜNYADA BU KİN BU NEFRET BU KAVGA NİYE? ABD VE EMPERYALİST KÖPEKLER TÜM ORTADOĞUDA VE TÜRKİYEDE KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRIP İÇ SAVAŞ ÇIKARTMAK İÇİN YILLARCA MÜCADELE ETTİLER. ABD VE İSRAİL BU BÖLGEDEN DEFOLUĞ GİTMELİDİR
Ya abd ye helal olsun gercekten tebrik etmek lazim nasil bu insanlarin icine fitneyi sokmus bombanin pimini cekmis cepleri ne koymus birbirlerine attiriyor irani irakla kirdirdi ikisinide al asaya etti iside destek verdi kurtleri kirdi kurde destek verdi araplari kirdi pkk ya destek verip Turkiyeyi kiriyor Turkiyeyi destekleyip ypg pkk yi dengeliyor bi burda degil heryerde ayni taktik hic elini kaldirmadan da mallari na el koyuyor bas kaldirani eziyor ezdiriyor ugrastiriyor gercekten helal
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