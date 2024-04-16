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    4. İran-İsrail gerilimini 2023 yılında tahmin etmişti! "Herkes benim yaşayan Nostradamus olduğumu kabul etmeli"

    İran-İsrail gerilimini 2023 yılında tahmin etmişti! "Herkes benim yaşayan Nostradamus olduğumu kabul etmeli"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.04.2024 09:45
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    Brezilyalı kahin Athos Salome nam-ı diğer Yaşayan Nostradamus, Daily Star'a jeopolitik olayları önceden tahmin etme becerisine sahip olduğunu ve yaygın şüpheciliğe rağmen bunu kamuoyuyla paylaşacağını söyledi. Dünyaca ünlü kahin 2023 yılında İsrail-İran gerilimini tahmin ettiğini hatırlattı.

    Yaşayan Nostradamus olarak da bilinen Athos Salome, 2023 yılının başlarında
    İran ve İsrail arasındaki gerilimine dair uyarılarda bulunduğu söyledi. Kraliçenin ölümü, koronavirüs, Elon Musk'un Twitter'ı satın almasını öngördüğü iddia edilen Salome'un İsrail ve İran gerilimini 2023 yılında tahmin etmesi bir kez da manşetlerdeki yerini almasına neden oldu.

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    21 Şubat 2023'te Romanya'nın Protv gazetesine verdiği röportajda iki ülke arasında gelecekte felaket yaşanacağını öngördüğünü dile getiren Salome, "Jeopolitik olayları öngörme konusunda bir yeteneğim var ve bunu yaygın şüpheciliğe rağmen kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyorum. Tahminlerimin doğruluğu ve tahmin ettiğim olayların karmaşıklığı, çağdaş bilimin tam olarak kavrayamayacağı yetenekler hakkında sorular ortaya çıkarıyor. Herkes benim yaşayan Nostradamus olduğumu kabul etmeli" ifadelerini kullandı.

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