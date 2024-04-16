İran-İsrail gerilimini 2023 yılında tahmin etmişti! "Herkes benim yaşayan Nostradamus olduğumu kabul etmeli"

Yaşayan Nostradamus olarak da bilinen Athos Salome, 2023 yılının başlarında

İran ve İsrail arasındaki gerilimine dair uyarılarda bulunduğu söyledi. Kraliçenin ölümü, koronavirüs, Elon Musk'un Twitter'ı satın almasını öngördüğü iddia edilen Salome'un İsrail ve İran gerilimini 2023 yılında tahmin etmesi bir kez da manşetlerdeki yerini almasına neden oldu.

21 Şubat 2023'te Romanya'nın Protv gazetesine verdiği röportajda iki ülke arasında gelecekte felaket yaşanacağını öngördüğünü dile getiren Salome, "Jeopolitik olayları öngörme konusunda bir yeteneğim var ve bunu yaygın şüpheciliğe rağmen kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyorum. Tahminlerimin doğruluğu ve tahmin ettiğim olayların karmaşıklığı, çağdaş bilimin tam olarak kavrayamayacağı yetenekler hakkında sorular ortaya çıkarıyor. Herkes benim yaşayan Nostradamus olduğumu kabul etmeli" ifadelerini kullandı.