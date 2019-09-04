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İran’dan midesinde eroin getiren şahsı polis yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 13:38 | Son Güncelleme

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında İran’dan yutma yöntemi ile 250 gram eroin ile kente gelen yabancı uyruklu şahsın midesindeki eroin paketleri tıbbı müdahale ile çıkarıldı.

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında İran’dan yutma yöntemi ile 250 gram eroin ile kente gelen yabancı uyruklu şahsın midesindeki eroin paketleri tıbbı müdahale ile çıkarıldı. Polisin gerçekleştirdiği başarılı operasyonların sonunda ise 7 kişi tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala kent genelindeki güvenlik tedbirlerini arttırdı. Narkotik ekipleri uyuşturucu madde suçlarıyla mücadele alanındaki çalışmalarını da hız kesmeden devam ediyor. Özellikle kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak yer aldığı alanlarda ve Pamukkale Üniversite bölgesinde uygulama ve kontrol faaliyetleri gerçekleştiren narkotik ekipleri sokak satıcılarına da göz açtırmıyor. Bu kapsamda son olarak gerçekleştirdikleri başarılı operasyon ile İran’dan, Denizli’ye yutma yöntemiyle eroin maddesi taşıyan H.A., isimli şahıs ve Denizli’de bağlantılı olduğu kişileri yakalayan narkotik ekipleri 250 gram eroin yakalandı. Şüphelinin midesinde bulunan yutma tekniği için özel ambalajlanmış eroin paketleri hastanede uzman personel tarafından tıbbi müdahale ile çıkartıldı.

Operasyonlarda 7 kişi tutuklandı, 9 kişi hakkında işlem yapıldı
Kara yollarındaki denetimlerini de artıran görevliler yol üzerinde yaptıkları çalışmalarda şüpheli araç ve şahısların kontrolünü sağlayarak uyuşturucu madde satışına çıkan zehir tacirlerini kıskıvrak yakaladı. Narkotik ekipleri tarafından satışa hazır vaziyette paketlenmiş 27 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 6 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden sağlandığı değerlendirilen haksız kazançlara ise operasyonlarda el konuldu.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında adli mercilere sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 9 kişi hakkında da kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı.

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