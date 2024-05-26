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  4. Yer: Üsküdar! Magandalığın böylesi... Tüneli kapatıp yaptıkları pes dedirtti!

Yer: Üsküdar! Magandalığın böylesi... Tüneli kapatıp yaptıkları pes dedirtti!

26.05.2024 12:05
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İstanbul Üsküdar'da bir düğün konvoyuna katılan araçlar Çamlıca Tüneli'ni kapattı. Trafik magandaları yüzünden tünelde uzun araç kuyrukları oluşurken diğer sürücüler olaya büyük tepki gösterdi. Bir sürücünün kaydettiği görüntülerde tüneli kapatan magandaların tünelde durup gelin ve damadın fotoğraflarını çektiği görüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde Üsküdar'daki Çamlıca Tünelinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyuna katılan araçlar, Çamlıca Tünelini kapatarak trafiği olumsuz yönde etkiledi.

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TÜNELİN ORTASINDA GELİN VE DAMADIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİLER

Tünelde korna çalarak bekleyen araçlar, gelin arabasının açılır tavanından el sallayan gelinle damadın fotoğraf ve videosunu çekti. Bu sırada tüneli kullanan diğer sürücüler, trafiğin uzun süre aksamasına tepki gösterdi.

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O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Tünelden geçen bir motosiklet sürücüsü ise, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde tüneli kapatan konvoydan korna seslerinin yükseldiği ve gelinin yakınlarının fotoğraf çektiği anlar yer alıyor.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Üsküdar gelin damat maganda tünel
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