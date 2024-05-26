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  4. Polisten kaçarken araba çarptı, arkasına bile bakmadan koşmaya devam etti!

Polisten kaçarken araba çarptı, arkasına bile bakmadan koşmaya devam etti!

26.05.2024 10:36
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Zeytinburnu'nda polis denetiminden kaçan kaçak işçiye araba çarptı. Kaçak işçi çarpmanın hemen ardından arkasına bile bakmadan koşmaya devam etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü öğle saatlerinde Zeytinburnu Maltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine kaçak sığınmacıları tespit etmek için gelen polis ekiplerinin kontrolüne takılan kaçak bir işçi koşarak kaçmaya başladı.

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Bu esnada önüne atladığı araba çarpan kaçak işçi arkasına bile bakmadan koşmaya devam etti.

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O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinden kaçak işçiye araba çarptığı ve yere düşen işçinin ayağa kalkarak koşmaya devam ettiği görülüyor.

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Yaşanan kovalamacıyı merak eden vatandaşların dışarı çıktığı anlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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