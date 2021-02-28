Ireland Baldwin sezonu açtı! Bikini küçük geldi

1993 ile 2002 yılları arasında evli kalan Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın tek çocuğu Ireland Baldwin son dönemlerde paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Cesur ev hallerini paylaşan Baldwin güneşi görünce sezonu açtı. Koronavirüs pandemisinin başlarında neredeyse her gün plajda görüntülenen ünlü model kışın ise evden çıkmamıştı. Öyle ki zoom toplantılarına bile çıplak katıldığını söyleyen Baldwin havuz başından poz verdi.

Ireland Baldwin'ın pozunda ise en dikkat çeken detay bikinisinin üzerine küçük olmasıydı. Sık sık kilo aldığını dile getiren ünlü modelin bikinisi dalga konusu oldu. Bazı takipçileri ünlü modele "Üstün ekstra ekstra küçük mü?" dedi.

Bikini üstünün küçük olmasına yorum yağarken çoğu takipçisi ise ünlü modele beğeni yağdırdı.

Baldwin, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla büyük göğüs ölçüsü yüzünden içine girmekte zorlandığı kıyafetinden dert yanmıştı.



