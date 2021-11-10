MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici’den Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye: Gül bahçem

İrem Derici’den Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye: Gül bahçem

10.11.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı Diagne'nin Instagram hesabından açtığı canlı yayınına giren İrem Derici, kendini tutamayıp övgüler yağdırdı. Diagne’nin canlı yayınını kendi hesabından kalp ve gülen yüz emojisiyle paylaşan İrem Derici, futbolcunun canlı yayın videosunu Twitter hesabından, "Ne yapıyorsun gül bahçem" notuyla paylaşması dikkatleri çekti.

İrem Derici’den Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye: Gül bahçem

Daha önce en beğendiği erkeğin Ryan Donk olduğunu söyleyen İrem Derici, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mbaye Diagne'nin gece yarısı yaptığı canlı yayında "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısını çalmasını paylaştı. Instagram'dan Diagne'ye kalp gönderen Derici, Twitter'dan da "Ne yapıyorsun gül bahçem" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

kjhgf

İddialı açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

DIAGNE, İREM DERİCİ'NİN ŞARKISIYLA CANLI YAYIN YAPTI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mbaye Diagne, gece saat 01.40'ta güneş gözlüğü ve atkı takarak İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısı eşliğinde banyodan canlı yayın yaptı.

b

İREM DERİCİ ÖVGÜLER DİZDİ

Bu anlara denk gelen İrem Derici, hem Twitter'dan hem de Instagram'dan paylaşım yaparak Diagne'ye övgüler yağdırdı. Instagram üzerinden Diagne'ye kalp gönderen İrem Derici, dayanamayıp tweet de attı. Diagne'ye "Ne yapıyorsun gül bahçem?" diyen İrem Derici dikkatleri üzerine çekti.

İrem Derici derin dekoltesini paylaştı: Memem düştü mü...İrem Derici derin dekoltesini paylaştı: Memem düştü mü...
İrem Derici göğüsleriyle ilgili yaptığı yorumla dikkat çektiİrem Derici göğüsleriyle ilgili yaptığı yorumla dikkat çekti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berdan Mardini komşusu Morena Taraku'yla aşk yaşıyorBerdan Mardini komşusu Morena Taraku'yla aşk yaşıyor
PARTNER "Bugün aşırı pozitifim" "Bugün aşırı pozitifim"
Siyah mini elbisesiyle poz verdi! Hayranları beğeni yağdırdıSiyah mini elbisesiyle poz verdi! Hayranları beğeni yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Enkaz altında kimse kalmadı! 4 kişi gözaltında

Enkaz altında kimse kalmadı! 4 kişi gözaltında

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

"Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

"Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

Dehşet! Genç kadını samuray kılıcıyla öldürdü

Dehşet! Genç kadını samuray kılıcıyla öldürdü

Oğlu yakalandı, baba isyan etti: Verin bir tabanca da ben sıkayım

Oğlu yakalandı, baba isyan etti: Verin bir tabanca da ben sıkayım

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Herkes onu konuşmuştu! Pozlarıyla gündemde

Herkes onu konuşmuştu! Pozlarıyla gündemde

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Tanıyabilene aşk olsun

Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Tanıyabilene aşk olsun

Aşkı komşuda buldu! Sevgiliden cesur pozlar

Aşkı komşuda buldu! Sevgiliden cesur pozlar

Son haline beğeni yağdı! Sarı saçlarına veda etti

Son haline beğeni yağdı! Sarı saçlarına veda etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.