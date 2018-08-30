MAGAZİN

İrem Derici'den 'karakter' uyarısı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.08.2018 15:58 | Son Güncelleme

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla erkeklere kendi ayakları üzerinde durabilen kadınları tavlamanın yolunu gösterdi.

İrem Derici'den 'karakter' uyarısı

Geride bıraktığımız yıl yaz aylarının büyük bir çoğunluğunu hastanede geçiren ve sonrasında aldığı kararlarla hayatında kendisine yeni bir yol çizen İrem Derici, tüm bu değişimine rağmen çılgın ve dobra kimliğini korumayı sürdürüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı çıkışlar ve esprili paylaşımlarla çoğu zaman haber de olan İrem Derici, bu defa kadın erkek ilişkileri konusunda erkeklere göndermede ve uyarıda bulundu. Kendi ayakları üzerinde duran kadınları tavlamanın yolunun karakterli insan olmaktan geçtiğini söyleyen Derici şu satırları paylaştı: “Ben kendim giderim, ben kendim yaparım, ben kendim alırım diyen kadınları karakteriniz dışında hiçbir şeyle tavlayamazsınız”

6+6+65

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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici sosyal medya

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