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İrem Derici'den olay yaratan paylaşım! "30 dakikaya taş gibi olacağım"

20.05.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Cem Belevi'nin ikinci kez ihanet iddialarının ortaya çıkması nedeniyle İrem Derici olay açıklamalarda bulunmuştu. İddiaların ardından Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici, hayatına kaldığı yerden devam ederken, paylaşımlarıyla da olay yaratıyor. Son olarak sahneye çıkmadan önce "30 dakikaya taş gibi olacağım" diyerek paylaşım yapan İrem Derici, 30 dakika sonra "Demiştim" şeklinde süslenmiş bir pozunu paylaştı. İrem Derici'nin bu paylaşımı hayranlarını mest etti.

İrem Derici'den olay yaratan paylaşım! "30 dakikaya taş gibi olacağım"

Cem Belevi'nin ihanet iddialarıyla ikinci kez sarsılan ünlü şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Cem Belevi’den ikinci kez “ihanet” gerekçesiyle ayrılan İrem Derici, şarkıcı için daha önce “iblis” ve “çeyrek popçu” diyerek açıklamalarıyla gündem olmuştu.

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Hayatına kaldığı yerden devam etmeye çalışan güzel şarkıcı, paylaşımlarıyla ise hayranlarını adeta mest ediyor.

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"30 DAKİKAYA TAŞ GİBİ OLACAĞIM"

Instagram hesabından son olarak hikayeler atan İrem Derici, paylaşımıyla adeta herkesi mest etti. İlk önce hazırlamadan bir hikayesini paylaşan İrem Derici, paylaşımın altına "30 dakikaya taş gibi olacağım, dur az" dedi.

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"DEMİŞTİM"

Bu paylaşımın ardından 30 dakika sonra başka bir hikaye paylaşan İrem Derici, kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle herkesi mest etti. İrem Derici iddialı bir şekilde "Demiştim" diyerek güzelliğinin farkında olmasıyla dikkat çekti.

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İrem Derici
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