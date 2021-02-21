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İrem Derici göğüs fotoğrafı paylaşıp en pahalı estetiğini açıkladı

21.02.2021 11:50 | Son Güncelleme:
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İrem Derici göğüs fotoğrafı paylaşıp en pahalı estetiğini açıkladı

Şarkıcı İrem Derici, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Derici, "En pahalı estetiğin ne kadar?" diye sorulunca göğüs estetiğine vurgu yaptığı bir fotoğrafı paylaşarak, "4 bin Euro" yanıtını verdi.

Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz hafta, erkeklerin ünlü olmak için kendisiyle ilişki yaşadığını söyleyen Derici, yine birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AŞKIMDAN GEBERDİM!"

Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü yenen Derici, "Şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği aşkın oldu mu?" sorusuna, "Oldu. Ben ne kadarını verirsem o kadarını biliyorsunuz. Ruhunuz duymadı. Ben aşkımdan geberdim bütün yaz!" yanıtını verdi.

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33 yaşındaki popçu, "En pahalı estetiğin ne kadar?" diye sorulunca göğüs estetiğine vurgu yaptığı bir fotoğraf ile "4 bin Euro" karşılığını verdi.

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