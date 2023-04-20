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  4. Rachel McAdams koltuk altı kıllarıyla gündemde! "Hayat uzun ve tıraş olmak zaman alıyor"

Rachel McAdams koltuk altı kıllarıyla gündemde! "Hayat uzun ve tıraş olmak zaman alıyor"

20.04.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Rachel McAdams'ın son pozları sosyal medyada gündemde. Güzel oyuncu, bir derginin çekimi için koltuk altı kıllarıyla poz verdi. McAdams ayrıca bedenine dair sözleriyle de dikkat çekti.

Rachel McAdams koltuk altı kıllarıyla gündemde! "Hayat uzun ve tıraş olmak zaman alıyor"

Not Defteri, Kötü Kızlar, Zamanda Aşk gibi filmlerin yıldızı Rachel McAdams, bir derginin kapağı için koltuk altı kıllarını göstererek objektiflerin karşısına geçti.

Daily Mail’in haberine göre, ünlü oyuncu, fotoğraflarda minimum rötuş isterken doğallıktan yana olduğunu ortaya koydu.

İki çocuğu bulunan McAdams ayrıca bedenine dair de konuştu ve “Bu çekimde lateks iç çamaşırı giyiyorum. Ama iki çocuğum oldu. Bu benim bedenim ve bence bunu dünyaya yansıtmak çok önemli" dedi.

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Rachel McAdams'ın koltuk altı kılları ise sosyal medyanın diline düştü. Kimi "İğrenç bu ne" derken kimi de " Onun bedeni onun kararı" dedi.

Ekran Alıntısı
Oyuncu tıraş olmayı bırakma kararıyla ilgili konuşurken "Hayat uzun ve tıraş olmak zaman alıyor" dedi. Ayrıca güzel isim bu tavsiyesi annesinin kendisine yıllar önce verdiğini de açıkladı.

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