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İrem Derici o haberi paylaştı, noktayı koydu: Sevişmiyoruz artık!

19.12.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir programda dolarla ilgili yorum yapan bir vatandaşın yorumunu gören İrem Derici bu haberi paylaşmadan duramadı. Sosyal medyadaki yorumlarıyla sık sık konuşulan Derici yine kendine has tarzıyla konuya noktayı koydu.

İrem Derici o haberi paylaştı, noktayı koydu: Sevişmiyoruz artık!

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı günden güne artarken sosyal medyanın gündeminde de bu konu var. “Sade Vatandaş” adlı sokak röportajlarının yapıldığı programda bir vatandaşın doların yükselişi ile ilgili yorumunu paylaşan İrem Derici de sosyal medyada gündem oldu.

Bir vatandaşın “Avrupa’ya özeniyoruz. Dışarıya özeniyoruz. Sokakta öpüşmeler, sevişmeler artıyor. Başka sebebi ne olabilir ki” dediği haberi paylaşan İrem Derici konu hakkında şu yorum yaptı:

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"Herkese benden şap! Sevişmiyoruz artık bitti."

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İrem Derici
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