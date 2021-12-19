İrem Derici o haberi paylaştı, noktayı koydu: Sevişmiyoruz artık!

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı günden güne artarken sosyal medyanın gündeminde de bu konu var. “Sade Vatandaş” adlı sokak röportajlarının yapıldığı programda bir vatandaşın doların yükselişi ile ilgili yorumunu paylaşan İrem Derici de sosyal medyada gündem oldu.

Bir vatandaşın “Avrupa’ya özeniyoruz. Dışarıya özeniyoruz. Sokakta öpüşmeler, sevişmeler artıyor. Başka sebebi ne olabilir ki” dediği haberi paylaşan İrem Derici konu hakkında şu yorum yaptı:

"Herkese benden şap! Sevişmiyoruz artık bitti."

