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  4. İrem Sak 11 yaş küçük sevgilisini ilk kez paylaştı! Sevgilisi bakın kim çıktı

İrem Sak 11 yaş küçük sevgilisini ilk kez paylaştı! Sevgilisi bakın kim çıktı

25.07.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalan Dünya, Güldür Güldür Show, Bir Aile Hikayesi gibi yapımlarda rol alan İrem Sak kendisinden 11 yaş küçük ünlü basketbolcu Furkan Korkmaz ile beraber. Aşkını gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaptı.

Kuş Uçuşu, Azizler, Ölümlü Dünya gibi birçok başarılı projede yer alan İrem Sak oyunculuk kariyeri kadar aşk hayatıyla da gündem oluyor. 35 yaşındaki ünlü isim kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile mulu bir beraberlik yürütüyor.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift ilk kez beraber paylaşım yaptı. Sak sevgilisiyle tatil pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

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İrem Sak ve Furkan Korkmaz'ın birlikteliklerini ciddiyete taşımaya karar verdikleri iddiası geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu.

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NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen profesyonel basketbolcu Furkan Korkmaz başarılı bir spor kariyerine sahip.

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Uzun bir süredir NBA'de kariyerini başarılı bir şekilde devam ettiren ünlü basketbolcunun boyu 2,04 metredir.

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