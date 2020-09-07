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İrem Sak'tan Çukur paylaşımı! Çukur'da Seren Erdenet kimdir?

DİZİ HABERLERİ  | 07.09.2020 20:49 | Son Güncelleme

Çukur dizisi uzun bir aranın ardından ekranlara geri döndü. Çukur'a 4. sezonda katılan ünlü oyuncu İrem Sak da Instagram hesabından yeni rolüyle ilgili paylaşım yaptı. Peki İrem Sak Çukur'da hangi rolde oynuyor? İşte Çukur'a yeni katılan oyuncular ve rolleri.

İrem Sak'tan Çukur paylaşımı! Çukur'da Seren Erdenet kimdir?

Ay Yapım imzalı Çukur dizisi 4. sezonuyla seyirci karşısına çıktı. Çukur'un yeni sezon kadrosuna katılan İrem Sak ise yeni hasmı Erdenet ailesinin kızları Seren Erdenet karakterini canlandıracak.

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Arık Böke ve Çağatay Erdenet'in kardeşi Seren'i oynayacak olan İrem Sak, diziden fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.
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"SETE GELECEĞİM GECE UYUYAMADIM"

İrem Sak, Çukur dizisinin yeni sezon kadrosuna dahil olduğu için heyecanlı olduğunu ifade ederek Sak, ilk kez kötü bir karakterde oynayacağını dile getirdi. Verdiği bir röportajda konuşan Sak, “İlk sete geleceğim gece hiç uyumadım ben de böyle bir şey oluyor" itirafında bulundu.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu kadını gördüğünde ne bilim hep gülesim geliyor, bu tarz filmlerde paralamasin bence kendini
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