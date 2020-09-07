İrem Sak'tan Çukur paylaşımı! Çukur'da Seren Erdenet kimdir?

Ay Yapım imzalı Çukur dizisi 4. sezonuyla seyirci karşısına çıktı. Çukur'un yeni sezon kadrosuna katılan İrem Sak ise yeni hasmı Erdenet ailesinin kızları Seren Erdenet karakterini canlandıracak.

Arık Böke ve Çağatay Erdenet'in kardeşi Seren'i oynayacak olan İrem Sak, diziden fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.



"SETE GELECEĞİM GECE UYUYAMADIM"

İrem Sak, Çukur dizisinin yeni sezon kadrosuna dahil olduğu için heyecanlı olduğunu ifade ederek Sak, ilk kez kötü bir karakterde oynayacağını dile getirdi. Verdiği bir röportajda konuşan Sak, “İlk sete geleceğim gece hiç uyumadım ben de böyle bir şey oluyor" itirafında bulundu.



