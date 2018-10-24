ENES SANSAR - Amasya'da yaşayan Medine Kürkçü, iş ararken haberdar olduğu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleri sayesinde iş yeri açarak 10 kişiye de iş imkanı sağladı. Anadolu Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü mezunu 45 yaşındaki Medine Kürkçü, 3 yıl önce garsonluk yapmak için iş ararken KOSGEB tarafından kadınlara yönelik girişimcilik kursundan haberdar oldu. Yıllardır iş kurma hayali bulunan 2 çocuk annesi Kürkçü, KOSGEB'in girişimcilik kursuna katılarak sertifikasını aldı. Kürkçü, başvurduğu KOSGEB'den aldığı 30 bin lira hibe desteği ile açtığı mantı evinde hem kendi işinin patronu oldu hem de 10 kadına istihdam sağladı. Medine Kürkçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş ararken işveren durumuna gelmenin mutluluk verici olduğunu, daha çok büyüyüp daha fazla kişiye iş vermeyi amaçladığını söyledi. Girişimci olmak istedikten sonra devletin verdiği desteği herkesin hissedeceğine işaret eden Kürkçü, "Girişimcilik kursu sırasında gerçekten kendi işletmemi kurabileceğime inandım. Amasya'da mantıcı yoktu. Ben de mantıcı açmaya karar verdim. Burada yöresel mantılar yaptık." dedi.

- İş yerinin isim hakkı için TÜRKPATENT'e başvurdu Başlarda kadın olduğu için çevresinden işi yürütemeyeceğine yönelik olumsuz tepkiler geldiğini anlatan Kürkçü, şöyle devam etti: "İş yerimi açalı 3 yıl oldu. Buraya yerli ve yabancı çok turist geliyor. Sağ olsunlar, bizi çok sevdiler. 'Anadolu Mantı Evi' isimli iş yerimin isim hakkımı almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvurdum. Başvurum onaylandı. Şimdi 2 aylık bekleme sürecindeyiz. Hedefim daha çok büyüyüp isim hakkımı aldıktan sonra Türkiye genelinde, hatta Avrupa'da mantı evi zinciri kurmak. Bu büyük bir hayal gibi duruyor ama gerçekten hayalimdeki bu." Başarının çok çalışmakla geldiğinin altını çizen Kürkçü, "Evde oturup, 'iş yapacağım' demekle olmuyor. İşe başladığımda bir aşçı, bir mantıcı, bir de ben vardım. Şimdi 6 mantıcı, 2 aşçı, 2 de garson olmak üzere 10 çalışan var. KOSGEB talep etmem halinde 50 bin lira daha kredi verecekti ama işlerim çok iyi gittiği için buna ihtiyaç duymadım." diye konuştu. İş yerinde yedi farklı mantı türü yaptığına dikkati çeken Kürkçü, her yörenin mantısını öğrenmek için o şehre gidip eğitim aldığını vurguladı.