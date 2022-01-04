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  4. İş yerindeki Türk Bayrağı'nı indirmeye çalışan kadın kameraya yakalandı

İş yerindeki Türk Bayrağı'nı indirmeye çalışan kadın kameraya yakalandı

04.01.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te bir iş yerine asılı Türk Bayrağı'nı indirmeye çalışan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadının bayrağı indirmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerine asılı Türk Bayrağı'nı gören bir bereli ve maskeli bir kadın aşağıya doğru çekerek indirmeye çalıştı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bayrağı indirmekte başarısız olan kadın olay yerinden uzaklaşırken o anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İncelemenin ardından Türk Bayrağı'nı indirmeye çalışan kişinin Ş.U. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri sürüyor. (İHA)

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Karabük
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