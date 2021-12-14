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Meral Akşener'den dikkat çeken Doğu Türkistan çağrısı

14.12.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'İnsan Hakları ve Doğu Türkistan' konulu toplantıda konuştu. Akşener, "Her gün her yerde Doğu Türkistan'daki insanlık dramını anlatacağız. Herkesi Doğu Türkistan konusundaki suskunluğunu bozmaya ve Uygur Türkleri için gereken adımları atmaya çağırıyorum" dedi.

Meral Akşener'den dikkat çeken Doğu Türkistan çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da otelde düzenlenen 'İnsan Hakları ve Doğu Türkistan' konulu toplantıya katıldı. Akşener, her insanın eşit ve özgür doğduğunu, korkmadan, baskı altına alınmadan, zulme uğramadan onurlu bir yaşam sürmesi hakkı olduğunu belirtti. Akşener, Kırım'da, Türkmeneli'nde, Doğu Türkistan'da ve pek çok coğrafyada Müslüman Türklerin hala yaygın olarak insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kaldığını, ölüm-kalım mücadelesi verdiğini söyleyerek, "Nitekim bugün kadim Türk yurdu, Doğu Türkistan'da yaşanan zulme 'dur' demek için buradayız. Çocuklarından ayrı bırakılan annelerin sesi olmak, Uygur Türkü kardeşlerimizin gerçeklerini, tüm dünyaya duyurmak için bir aradayız" diye konuştu.

'DÜN DE KORKMADIK BUGÜN DE KORKMAYIZ'

Akşener, Çin yönetiminin yıllar boyunca toplama kamplarının varlığını reddettiğini belirterek, "Ama gelinen noktada hem bu kampların fiziki varlığı hem de toplama kampı mağdurlarının anlattığı gerçekler artık gizlenemeyecek bir boyuta geldi. Aslında herkes Çin'in uyguladığı zulmü görüyor. Ancak maalesef hiç kimse bu zulmü durdurmak için somut bir adım atmıyor. Bu durumdan faydalanmaya çalışan Çin yönetimi de insanlık dışı faaliyetlerini örtbas etmek için elinden geleni ardına koymuyor. Onlar kendi yazıp kendi oynadığı senaryolarla dünya kamuoyunu oyalamaya devam ederken Uygur Türkü kardeşlerimizin çektiği zulüm, her geçen gün daha da artırıyor. Üstelik bu zulme ses çıkartanları da tehdit etmekten çekinmiyorlar. Biliyorsunuz, geçtiğimiz nisan ayında beni de tehdit ettiler. 'Uygur soykırımını durdurun' dediğim için Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne meydan okuduğumu ilan ettiler. 'İnsan hakları' ve 'adalet' dediğim için beni şiddetle kınadılar. 'Doğu Türkistan'daki Müslüman Türk'ün namusuna uzanan eli çekin' dediğim için haklı karşılık verme haklarını saklı tutacaklarını söylediler. Varsın olsun, biz İYİ Parti'yiz. Biz ne onlardan ne de onların içerideki işbirlikçilerinden dün de korkmadık evelallah bugün de korkmayız. Çünkü, biz haklıyız" diye konuştu.

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'BU ZULME SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

Akşener, hakkın ve hakikatin yanında olduklarını, sorunlarının herhangi bir ülkenin egemenliğiyle ilgili olmadığını kaydetti. Akşener, "Bizim sorunumuz, Çin'in 'egemenlik' adı altında Uygur Türkü kardeşlerimize uyguladığı zulümle ilgili. Biz bu meseleyi yalnızca eziyet edilenin soydaşlarımız olduğu için değil, aynı zamanda yapılanın bir insanlık ayıbı olduğu için de önemsiyoruz. İşte o nedenle vicdanımızın ışığında, insan onuruna ve insan hakkına sahip çıktığımız için tehdit edilmekten de korkmuyoruz. Buradan onlara söz veriyorum; her ne kadar ülkemizi yönetenler küçük hesapların peşine düşüp Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yaşadığı zulme sessiz kalmayı tercih etse de biz onlar gibi olmayacağız. Biz bu zulme sessiz kalmayacağız. Biz bu zulme razı olmayacağız" ifadesini kullandı.

'DOĞU TÜRKİSTAN'DAKİ İNSANLIK DRAMINI ANLATACAĞIZ'

Akşener, Uygur Türklerinin yaşadıkları acıları asla unutmayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Her gün her yerde Doğu Türkistan'daki insanlık dramını anlatacağız. Buradan tüm dünyaya sesleniyorum; herkesi Doğu Türkistan konusundaki suskunluğunu bozmaya ve Uygur Türkleri için gereken adımları atmaya çağırıyorum. Buyurun İYİ Parti'nin raporu, yaşananlar ortada. Bilimin ışığında açığa çıkan gerçekler ortada. Biz İYİ Parti olarak 'Doğu Türkistan'da bir insanlık ayıbı var' diyoruz. 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uygur Türkü kardeşlerimiz için de geçerli olsun' diyoruz. 'Herkesin kalbi, Doğu Türkistan'la birlikte atsın' diyoruz. Bu zulüm artık son bulsun istiyoruz. Buradan tüm esir Türk yurtlarına sesleniyorum; Al bayraktan, gök bayrağa selam olsun. Doğu Türkistan'a, Kerkük'e, Kırım'a selam olsun. Nerede bir Türk varsa, orada doğan güneşe selam olsun. O güneşin altında, 'Ne Mutlu Türküm Diyene' diyenlere selam olsun."

DHA

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