İş yerindeki yılbaşı hediye çekilişinde tuhaf anlar yaşandı! İş arkadaşından gelen hediyelerin sonrasında şaşırdı: "Yönetime şikayet etmek zorunda kaldım"

MYNET|DIŞ HABERLER Yılbaşında yapılan hediye çekilişine katılmak isminizi şapkadan kimin çıkardığına bağlı olarak büyük bir başarı ya da başarısızlık olabilir. Mumsnet isimli çevrimiçi bir form üzerinden iş yerindeki hediye çekilişinin sonrasında kendisine gelen hediyeleri paylaşan kadın bir anda viral oldu. Kendisine gelen hediyeler o kadar tuhaftı ki kadın durumu yönetime bildirmek zorunda kaldığını söyledi.

"BUNDAN İĞRENİYORUM"

Mumsnet adlı çevrimiçi forumda aldığı hediyelerin her birinin fotoğrafını paylaşan kadın, "Bugün iş yerinden gizli hediyemi aldım ve dürüst olmak gerekirse bundan iğreniyorum. Bu durumdan gerçekten hayal kırıklığına uğradım ve açıkçası kafam çok karışık. Yönetim biliyor ve aynı şekilde iğreniyorlar. Gerçekten ucuz bir çikolata veya çikolata yememeyi tercih ederdim" dedi.

Kadın hediyeleri arasında son kullanma tarihi geçmiş çikolatalar, 'kirli eski oje' ve 'eskimiş' görünen çoraplar da bulunduğunu anlattı.