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    4. İşaret parmağına yaptırdığı cetvel dövmesi çok konuşuldu! "Bir şeyleri ölçmeye yardımcı olacak"

    İşaret parmağına yaptırdığı cetvel dövmesi çok konuşuldu! "Bir şeyleri ölçmeye yardımcı olacak"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.04.2024 10:53
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    31 yaşındaki Steffen Karlsen isimli bir adam sadece parmağını kullanarak nesneleri ölçmenin ilginç bir yolunu buldu. İşaret parmağına cetvel dövmesi yaptıran Karlsen, birbirinden 1 cm arayla 10 çizgiden oluşan parmak dövmesini çok sevdiğini ve dövmesini gören insanların kendisini bir dahi olarak nitelendirdiğini söyledi.

    Norveç'in Trondheim kentinde yaşayan 31 yaşındaki Steffen Karlsen isimli bir adam çocukluğundan beri en büyük hayalinin parmaklarıyla bir şeyleri ölçmek olduğunu söyledi. Hatta çoğu zaman parmaklarında santimetrelerce çizgiler olduğunu hayal ettiğini ifade eden Karlsen bunun için sevgilisi Julie Strmsnes'ten bir cetvel dövmesi tasarlamasını istedi.

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    Çift 2011 yılında Julie henüz bir çırakken tanıştı ve 2021 yılında Steffen'in sırtına yaptığı ilk dövmeyle birlikte de ilişkileri güçlendi. Birkaç yıldır ilişkileri devam eden ve bir bebek bekleyen çift ortak tutkularının dövme olduğunu söylerken Julie, sevgilisinin kendisinden istediği cetvel dövmesine ön yargılı yaklaştığını itiraf etti.

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    Julie'nin ölçüleri çizmesi yaklaşık 10 dakika, dövmeyi bitirmesi ise beş dakika sürdü. Çıkan sonucun fikrini tamamen değiştirdiğini ifade eden Julie, "Estetik konusunda şüpheliydim ama çok havalı çıktı. Mükemmel çıkması beni çok mutlu etti." dedi.

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    Norveç dövme cetvel
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