İshal neden olur? İshale ne iyi gelir?

Birçok kişi ishali basit bir rahatsızlık olarak görse de, aslında vücudunun dışarıya karşı verdiği önemli bir tepkidir. Örneğin vücuda zararlı bakteriler veya virüsler girdiğinde, bağışıklık sistemi hızla tepki verir ve sindirim sistemi bu saldırganları hızla dışarı atmaya çalışır. Bu, ishale neden olan hızlanmış sindirim sürecinin bir sonucudur.
İshal, dışkının gevşek ve sulu olması ve normalden daha sık tuvalete çıkma durumudur. Yetişkinlerde ishal genellikle 2-3 gün sürer ve kendiliğinden geçer. Ancak bazı durumlarda ishal daha uzun sürebilir veya daha şiddetli olabilir ve tıbbi tedavi gerektirebilir. İshal neden olur sorusunun yanıtı için:
İshaliniz 2 günden fazla sürerse veya ateş, kanlı dışkılama veya şiddetli karın ağrısı gibi diğer semptomlar yaşıyorsanız doktora görünmeniz önemlidir. Tehlikeli ishalin belirtileri şunlardır:
Su gibi ishal şu nedenlerden olabilir:
İshalin geçmesi için birkaç basit adım vardır, ancak bu adımların etkili olması için ishalin nedenini doğru bir şekilde belirlemek önemlidir. İshal nasıl geçer sorusu için şu önerilerde bulunabiliriz:
İshale iyi gelen yiyecekler şöyledir:
Su gibi ishale ne iyi gelir konusunda en önemli önceliğiniz sıvı ve elektrolit dengesini korumaktır. Dehidrasyon, özellikle bebekler ve yaşlılar için tehlikeli olabilir. Bu dengeyi korumak için günde en az 2 litre su içmeye özen gösterin. Tavuk suyu çorbası gibi çorbalar hem sıvı hem de elektrolit sağlar. Muz da potasyum açısından zengin bir meyvedir ve elektrolit dengesini korumaya yardımcı olur.
Yetişkinlerde ishalin tedavisi, ishalin nedenine ve şiddetine bağlıdır. Hafif seyreden ishali ne keser konusunda yapılması gereken bol su tüketmektir. İshal, vücuttan sıvı ve elektrolit kaybına neden olabilir. Bu nedenle, bol sıvı tüketmek ishalin tedavisinde çok önemlidir. İshal sırasında sindirimi kolay yiyecekler tüketmek önemlidir. Pirinç, haşlanmış patates, muz, elma püresi, yoğurt ve tost gibi besinler tercih edilebilir. Probiyotikler, bağırsaklardaki faydalı bakterilerin yenilenmesine yardımcı olabilir ve ishalin süresini kısaltabilir. Probiyotik takviyeleri de kullanılabilir. Daha şiddetli ishallerde doktorunuzun reçete edeceği ishal ilacı kullanılır. Nadir durumlarda hastanın hastaneye yatırılması gerekebilir.
Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.