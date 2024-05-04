İshal neden olur? İshale ne iyi gelir?

Birçok kişi ishali basit bir rahatsızlık olarak görse de, aslında vücudunun dışarıya karşı verdiği önemli bir tepkidir. Örneğin vücuda zararlı bakteriler veya virüsler girdiğinde, bağışıklık sistemi hızla tepki verir ve sindirim sistemi bu saldırganları hızla dışarı atmaya çalışır. Bu, ishale neden olan hızlanmış sindirim sürecinin bir sonucudur.

İshal nedir?

İshal, dışkının gevşek ve sulu olması ve normalden daha sık tuvalete çıkma durumudur. Yetişkinlerde ishal genellikle 2-3 gün sürer ve kendiliğinden geçer. Ancak bazı durumlarda ishal daha uzun sürebilir veya daha şiddetli olabilir ve tıbbi tedavi gerektirebilir. İshal neden olur sorusunun yanıtı için:

Virüsler

Bakteriler

Parazitler

Gıda zehirlenmesi

Stres

Bazı ilaçların yan etkileri

İshaliniz 2 günden fazla sürerse veya ateş, kanlı dışkılama veya şiddetli karın ağrısı gibi diğer semptomlar yaşıyorsanız doktora görünmeniz önemlidir. Tehlikeli ishalin belirtileri şunlardır:

2 haftadan uzun sürüyorsa

Bebek ve çocuklarda 3 günden uzun sürüyorsa

Kanlı ishal yapıyorsanız

Yağlı dışkı yapıyorsanız

Siyah veya katran renginde dışkı yapıyorsanız

Ateşiniz 38 derecenin üstüne çıktıysa

Kusma, şiddetli karın ağrısı varsa

Kısa sürede açıklanamayan kilo kaybı varsa

Su gibi ishal neden olur?

Su gibi ishal şu nedenlerden olabilir:

Rotavirüs, noravirüs gibi virüsler

Salmonella ve e. coli gibi bakteriler

Parazitler

Kontamine olmuş yiyecekleri tüketmek

Bazı ilaçların yan etkileri

Bazı hastalıkların yan etkileri

İshale ne iyi gelir?

İshalin geçmesi için birkaç basit adım vardır, ancak bu adımların etkili olması için ishalin nedenini doğru bir şekilde belirlemek önemlidir. İshal nasıl geçer sorusu için şu önerilerde bulunabiliriz:

Bol sıvı tüketin.

Pirinç lapası, muz, haşlanmış patates, yoğurt gibi probiyotik içeren gıdalar ve beyaz ekmek gibi basit karbonhidratlar tüketebilirsiniz.

İshali hızlı kesmek için bir tatlı kaşığı kuru türk kahvesine yarım limonu sıkıp karıştırarak tüketebilirsiniz.

Ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkamak, ishalin yayılmasını önlemeye yardımcı olur.

Pirinç suyu, ishali hafifletmeye yardımcı olabilir. Bir fincan beyaz pirinci 2-3 su bardağı su ile kaynatın. Pirinçler yumuşayıp suyun rengi beyazlaştığında, bu suyu süzün ve soğumaya bırakın. Ardından, bu pirinç suyunu küçük yudumlar hâlinde için.

Bir parça taze zencefili rendeleyip, kaynar suya ekleyerek zencefil çayı yapıp içebilirsiniz.

Bir avuç nane yaprağını kaynar suya ekleyerek nane çayı yapıp içebilirsiniz.

Susam yağı, sindirimi iyileştirmeye ve bağırsakları yatıştırmaya yardımcı olabilir. Bir çay kaşığı susam yağını alın ve doğrudan yutun veya yiyeceklerle birlikte tüketin.

Taze Hindistan cevizi suyunu doğrudan içebilirsiniz veya biraz limon suyu ekleyerek tüketebilirsiniz.

İshale iyi gelen yiyecekler şöyledir:

Muz

Pirinç

Elma püresi

Yoğurt

Haşlanmış patates

Tavuk suyu çorbası

Tost

Tuzlu kraker

Su gibi ishale ne iyi gelir konusunda en önemli önceliğiniz sıvı ve elektrolit dengesini korumaktır. Dehidrasyon, özellikle bebekler ve yaşlılar için tehlikeli olabilir. Bu dengeyi korumak için günde en az 2 litre su içmeye özen gösterin. Tavuk suyu çorbası gibi çorbalar hem sıvı hem de elektrolit sağlar. Muz da potasyum açısından zengin bir meyvedir ve elektrolit dengesini korumaya yardımcı olur.

Yetişkinlerde ishali ne geçirir?

Yetişkinlerde ishalin tedavisi, ishalin nedenine ve şiddetine bağlıdır. Hafif seyreden ishali ne keser konusunda yapılması gereken bol su tüketmektir. İshal, vücuttan sıvı ve elektrolit kaybına neden olabilir. Bu nedenle, bol sıvı tüketmek ishalin tedavisinde çok önemlidir. İshal sırasında sindirimi kolay yiyecekler tüketmek önemlidir. Pirinç, haşlanmış patates, muz, elma püresi, yoğurt ve tost gibi besinler tercih edilebilir. Probiyotikler, bağırsaklardaki faydalı bakterilerin yenilenmesine yardımcı olabilir ve ishalin süresini kısaltabilir. Probiyotik takviyeleri de kullanılabilir. Daha şiddetli ishallerde doktorunuzun reçete edeceği ishal ilacı kullanılır. Nadir durumlarda hastanın hastaneye yatırılması gerekebilir.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.





