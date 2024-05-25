Horoz koruma derneğine operasyon! Meğer içeride dövüştürüyorlarmış... Ceza yağdı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar ilçesindeki Hint Horozu’nu Koruma Yetiştirme ve Yardımlaşma Derneği’nde horoz dövüştürüldüğü bilgisini aldı.

POLİS İZLEYİCİ OLARAK DERNEĞE GİRDİ

İzleyici olarak derneğe giren polis, çok sayıda kişinin bahis oynadığını belirledi. Bunun üzerine ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle operasyon düzenledi. Ekipler, dövüştürülen 16 Hint horozunu koruma altına alarak Hayvan Bakım Merkezi’ne götürdü.

46 KİŞİYE 295 BİN TL CEZA

Yapılan aramalarda 41 bin TL para ve sözde birincilik kupasına da el konuldu. İçerideki 46 kişiye 295 bin 470 TL para cezası kesildi. Polis, ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa istinaden A.G., M.İ., A.B., A.A., H.Y., C.Y. ve S.A.’yı gözaltına aldı.

7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken operasyon anları ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





