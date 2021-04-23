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İshalle başlıyor, ölümle sonuçlanıyor! Hayvanları koronaya yakalandı veterinere terk ettiler

23.04.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta buzağılarda koronavirüs görüldü. İshal şikayetiyle sahipleri tarafından Kars Veteriner Polikliniği’ne getirilen buzağılarda hızlı test kitleriyle yapılan testlerde, koronavirüs oldukları tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle hayvanlarını kaybeden yetiştiriciler korkudan hayvanlarını terk etmeye başladı.

İshalle başlıyor, ölümle sonuçlanıyor! Hayvanları koronaya yakalandı veterinere terk ettiler

Kars merkezde hizmet veren Kars Veteriner Polikliniği’ne getirilen buzağı, kedi ve köpeklerde korona virüs tespit edildi. Şiddetli bir şekilde buzağılarda ortaya çıkan ishaller özellikle buzağılarda ölümlere neden oluyor.

''BUZAĞISINI BIRAKIP GİDENLER OLDU''

Kars Veteriner Kliniği veteriner hekimlerinden Tolgahan Ediz, “Bu sene kliniğimize gelen ishallerin kesmeyen ishaller olduğunu fark ettik ve viral enfeksiyondan şüphelenerek hızlı test kitleriyle beraber test yaptık. Dışkılardan aldığımız numuneler sonucunda test yapıyoruz. Bunun sonucunda korona virüs olduğu çıktı. Korona virüs çıktığı an hem yetiştirici için hem de diğer yetiştiriciler bir an korktular. Hani bize de bulaşır mı diye, hatta buzağısını bırakıp gidenler de oldu” dedi.

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Veteriner Hekim Tolgahan Ediz, “Sonuçta yetiştiricileri bilinçlendirdik ve insana bulaşmayacağını gördük. Ancak bazı yetiştiricilerimin çok maddi kayıplarına neden oldu Korona virüsten 6-7 buzağısını kaybeden yetiştiricilerimiz oldu. Sadece buzağı değil, kedi olsun, köpek olsun bu sene çok fazla korona virüs vakasıyla karşılaştık. Korona virüs sadece buzağı değil kedi, köpek olmak üzere bütün hayvanlarda şiddetli ölümlerle sonuçlanan bir virüstür” diye konuştu.

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''İKİ HAYVANIM ÖLDÜ''

Yaklaşık 30 yıldır hayvancılık yaptığını ifade eden yetiştirici, “30 yıldır hayvancılık yapılıyor. Bu sene ishal, akciğer hastalığı eskiden bir günlük hayvanlarda oluyordu. Şu an 5 aylık hayvanlar da var. Hayvanlarımızı veteriner hekime getirdim. Veteriner hekim test aldı. Test sonucunu koronavirüs olarak bize söylediler. Şu an 10 hayvanım tedavi görüyor, 2 hayvanımı kaybettim. Tedaviye başladık, serum tedavisi yapılıyor. Kaybımız çok” şeklinde konuştu.

Kars’ta son günlerde veteriner kliniklerine getirilen ve şiddetli ishal görülen buzağıların hızlı test kitleriyle testleri yapılıyor. Testleri yapılan buzağıların çoğunluğunda korona virüs tespit ediliyor. Buzağılarda görülen korona virüs yetiştiricileri tedirgin ediyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kars

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