Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez, ekstra hafif... Columbia'nın o montu ve yeleği indirimde

Kışın üşümek başlı başına bir dert! Hem andan aldığımız keyifi baltalıyor hem de hastalıklara davetiye çıkarıyor. Siz de soğuklara meydan okumaya hazırsanız, outdoor giyim tutkunlarının favorisi Columbia ürünleriyle tanışarak kışı üşümek nedir unutabilirsiniz. Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez, vücut sıcaklığını korurken dengeleyen, üstün giyim teknolojisine sahip Columbia'nın en sevilen yelek ve mont modellerindeki indirimleri keşfederek kışın konforunuzu artırabilirsiniz. Sizi asla yarı yolda bırakmayacak bu monta ve yeleğe sahip olmak için acele edin! İşte detaylar...

Herkesin gardırobunda fonksiyonel bir yelek olmalı: Columbia PUFFECT™ II VEST 2025831257 Jacket

Columbia PUFFECT™ II Vest, Columbia'nın özel yalıtım teknolojisini kullanan, ekstra sıcaklık sağlayan bir yelek. Hafif, suya dayanıklı ve rüzgar geçirmeyen bir dış yüzeye sahip. Yalıtım malzemesi, içerideki sıcak havayı hapsederken dışarıdaki soğuk havadan korur. Modern kesimiyle ve hafif yapısıyla hareket kabiliyetini artıran bu yelek, günlük kullanımda veya açık hava etkinliklerinde stil sahibi görünmeyi sağlar. Yeleğin çok yönlü tasarımı, katlanabilir yapısı sayesinde bir çantaya kolayca sığabilir ve seyahatlerde pratik bir seçenek sunar. Soğuk hava yürüyüşleri, dağcılık, kamp, günlük kullanım veya kat kat giyinme (layering) için idealdir.

Üşümeyi unutturacak o mont: Columbia Pike Lake II Ceket

Columbia Pike Lake II; Columbia'nın popüler dış giyim modellerinden biri. Soğuk hava koşullarında rahatlık ve koruma sağlamak için tasarlanmış bu mont, su geçirmeyen ve nefes alabilen dış yüzeye sahip. Sıcak tutmak için çeşitli yalıtım teknolojileri kullanılan montun iç kısmında sıcak tutan, hafif ve kompresyonlu bir yalıtım malzemesi bulunuyor. Kapüşonu, cepleri ve ayarlanabilir manşetleri gibi pratik ayrıntılar mevcut. Bu detaylar konforu artırıyor ve rüzgar gibi hava koşullarına karşı koruma sağlıyor. Dış mekan etkinlikleri için ideal; yürüyüş, doğa yürüyüşleri ve günlük kullanım için uygun. Bu ceket, hem fonksiyonelliği hem de estetiği bir araya getirmesi nedeniyle outdoor aktiviteleri sevenler için popüler bir tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün elime geç geldi. Mont kalın, güzel, yalnız kol kısımları çok kalın."

"Çok iyi ceket, sıcak, 10 derece sıcaklıkta saatlerce dayanabilirsin ama büyük bedenler. Kilom 100 kg ve boyum 180 cm. Büyük ama iyi, bana uydu, kazakla giyince."

Bu içerik 2 Ocak 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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