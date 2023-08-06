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İsimlerin bulunduğu fidanların arkasındaki sır! "Çoğunun haberi yok, gelince öğreniyorlar"

06.08.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de oturan Nizamettin Tural (44), köyde vefat eden her kadın için bölgedeki ağaçsız alanlara fidan dikiyor. Tural, her fidana ölen kadınların isimlerinin bulunduğu plakalar yaptırıp asıyor. Çoğunluğu gurbette yaşayan köy halkı ise yakınlarının isimlerinin olduğu fidanları görünce duygusal anlar yaşıyor. Tural, "Köylülerimizin çoğunun böyle bir fidanlık oluşturduğumdan haberi yok. Köye gelince öğreniyorlar. Köye geldiklerinde annelerinin isimlerini görüp, duygulanıyor" dedi.

İsimlerin bulunduğu fidanların arkasındaki sır! "Çoğunun haberi yok, gelince öğreniyorlar"

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Özen köyünde oturan Nizamettin Tural, çocukluk yıllarından beri köyde tanıdığı, vefat eden her kadın için köyün ağaçsız alanlarına çam, köknar ve ladin ağaç türlerinden oluşan 30 fidan dikti. Her fidana ölen kadınların isimlerinin bulunduğu plakalar yaptırıp, asan Tural, üzerinde emeği olan kadınlara vefasını diktiği fidanlarla sunuyor. Çoğunluğu gurbette yaşayan köy halkı ise yazın geldikleri memleketlerinde yakınlarının isimlerinin olduğu fidanları, görünce duygusal anlar yaşıyor.

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'ÜZERİMİZDE ÇOK EMEKLERİ VAR'

Köyde yaşayan annelerin, köyün tüm çocukları üzerinde büyük emekleri olduğunu anlatan Nizamettin Tural, "Küçüklüğümden beri çevreyi çok seviyorum. Çevreye olan duyarlılığım, hayvanlara olan sevgim hiç bitmedi. Ağaç dikmek, meyveleri sulamak ve hayvanları beslemeyi her zaman yaparım. Özellikle dağlık alanlara; o bölgeye uygun ağaçları dikmeyi seviyorum. Çocukluğumuzda yaşlı teyzelerimiz bize annelik, babalık yaptılar. Üzerimizde çok emekleri var. Tabii zaman geçtikçe bize annelik yapan komşularımız vefat etti. Ben de onların isimlerini ağaçlarda yaşatmayı düşündüm. Annelerinin isimlerini ağaçlarda gören köylüler de çok mutlu oldu. 'Allah razı olsun' diyorlar. Bizim de gayemiz buydu" diye konuştu.

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'KÖYE GELİNCE ÖĞRENİYORLAR'

Köylülerin çoğunun gurbette yaşadığını ve köyün ıssızlaştığını söyleyen Tural, "Köyümüzün büyük bir çoğunluğu şehir dışı veya yurt dışında yaşıyor. Köylülerimizin çoğunun böyle bir fidanlık oluşturduğumdan haberi yok. Köye gelince öğreniyorlar. Köye geldiklerinde annelerinin isimlerini görüp, duygulanıyor. Teşekkür edenler var, telefonla arayıp, duygularını ifade edenler var. Ağaçların dallarına kuşlar konuyor, gölgeliklerinde yabanı hayvanlar serinliyor. Çeşmeden su içiyorlar. Burada bir ekolojik denge başladı. Burası dağlık bir alan; ama ağaçlar sayesinde bir yaşam alanı oluştu" dedi.

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'HER GÖRMEMDE ÇOK DUYGULANIYORUM'

Annesi Ayşe Hatun adına dikilen fidanı görmeye gelen Ali Meral (74) ise annesini 15 yıl önce, 90 yaşında kaybettiklerini anlatarak, "Nizamettin Tural'a çok teşekkür ediyorum. Ağaçlarda isimleri yazan kadınlar, bizim en çok sevdiğimiz kişilerdir. Annem ve diğer kadınların hepsi, saygı duyduğum kişilerdir. Hepsi nur içinde yatsın. Annem bize annelik hem de babalık yaptı. Nizamettin beni çağırdı ve ağaçları gördüm. Annemin ismini görünce çok duygulandım. Her gördüğümde çok duygulanıyorum. Annem, nur içinde yatsın" diye konuştu.

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'ANNEMİN İSMİNİ AĞAÇTA GÖRMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

Annesi Hede Meral adına dikilen fidanı gördüğünde gözyaşlarına hakim olamadığını anlatan Musa Meral (53) de "Haberim yoktu. İstanbul'da yaşıyorum, yaz aylarında köyüme geliyorum. Köyüme geldiğimde gördüm. Çok güzel olmuş. Nizamettin Tural, köyünü ve komşularını çok sevdiği için; sevgisini fidanların üstüne isimler asarak, paylaşıyor. Annemin ismini ağaçta görmek çok güzel bir duygu. Nizamettin'in sevgi ve saygısında dolayı çok teşekkür ettim" dedi.

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(DHA)

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