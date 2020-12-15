HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İSKİ su kesintisi 15 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İSKİ su kesintisi 15 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

15.12.2020 09:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İSKİ su kesintisi 15 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İstanbul’da bazı bölgelerde 15 Aralık 2020 tarihinde şebeke hattı arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi bazı nedenlerden kaynaklı olarak yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 15 Aralık İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

istanbul su kesintisi

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 15 Aralık sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?

15 ARALIK İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Elektrik kesintisi listesi 15 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulamaElektrik kesintisi listesi 15 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

15 ARALIK İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Gaziosmanpaşa Su Kesintisi

Gaziosmanpaşa ilçesinde kesintiden etkilenen Karayolları mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 15 Aralık 2020 09.24’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 15 Aralık 2020 tarihinde 10.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

Sultangazi Su Kesintisi

Sultangazi ilçesinde kesintiden etkilenen Cebeci mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 15 Aralık 2020 09.41’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 15 Aralık 2020 tarihinde 13.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız
15 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!15 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim! Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim!

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Aliyev'den sert tepki

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Aliyev'den sert tepki

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Çavuşoğlu Türk gemisine düzenlenen operasyonla ilgili konuştu

Çavuşoğlu Türk gemisine düzenlenen operasyonla ilgili konuştu

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

Ünlü sanatçıdan kötü haber

Ünlü sanatçıdan kötü haber

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Aralık Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 15 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama

20 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Elektrik kesintisi listesi 15 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

15 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

İstanbul'da zincirleme kazaya yol açıp ortadan kayboldu! Geri geldiğinde verdiği cevap şoke etti

Zincirleme kazaya yol açıp ortadan kayboldu! Geri geldiğinde verdiği cevap şoke etti

Yer: Taksim: Sigara içtiği için ceza yedi, 'Ben ünlüyüm, beni çekmeyin' dedi

Sigara cezası yedi, 'Ben ünlüyüm, beni çekmeyin' dedi

İçişleri: PKK/KCK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri: PKK/KCK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu

Sayısal Loto sonuçları 14 Aralık 2020 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 14 Aralık Sayısal Loto sonuçları

Çekiliş sonuçları belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.