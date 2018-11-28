MAGAZİN

Iskra Lawrence takipçisine ayar verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.11.2018 14:21 | Son Güncelleme

Büyük beden modeller arasında en çok aranan isimlerden olan Iskra Lawrence, kendisine eleştiride bulunan bir takipçisine ayar verdi.

Iskra Lawrence takipçisine ayar verdi

Bir dönem fazla kilolu olduğu için bütün modellik ajanslarından geri çevrilen, Instagram sayesinde ise hayallerini gerçekleştiren Iskra Lawrence, hiç durmadan çalışıyor.

BGUS_1416718_007

Moda dünyasında son dönemde giderek yükselen kıvrımlı hatlara sahip modellerin öncülerinden biri olan Lawrence, sosyal medyadan kendisine ve kilolu kadınlara yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.

BGUS_1416718_038

Lawrence, bir Twitter kullanıcısının "Biraz kilo al ve büyük beden model ol" yazdığı tweet'ine "İnsanların kilolarına yorum yapmak yerine daha iyi bir şeylerle uğraş" diye yanıt verdi.

BGUS_1416718_053


Şişkinliğe ve kabızlığa son! Kabızlıktan kurtaran ev yapımı şurupŞişkinliğe ve kabızlığa son! Kabızlıktan kurtaran ev yapımı şurup
Aralarında 25 yaş vardı! Dizi bitti aşk da bittiAralarında 25 yaş vardı! Dizi bitti aşk da bitti
Acun Ilıcalı boşandıktan sonra ilk kez görüntülendiAcun Ilıcalı boşandıktan sonra ilk kez görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Iskra Lawrence Iskra Lawrence seksi Iskra Lawrence bikini

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Altıntaş'ın, Karlov suikastı öncesi 'ilişkisi' iddianamede! Seks işçisi anlattı

Altıntaş'ın, Karlov suikastı öncesi 'ilişkisi' iddianamede! Seks işçisi anlattı

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne Hathaway'dan Marilyn Monroe dansı! Eteğine hakim olamadı

Marilyn Monroe dansı! Eteğine hakim olamadı

Rüzgar Erkoçlar evlilik teklifini anlattı

1 yıl önce evlenmişlerdi! Rüzgar Erkoçlar itiraf etti

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

Çiğdem Tunç, Erbil Ailesi'nden özür diledi

Açıklamaları olay olmuştu! Erbil ailesinden özür diledi

Sema Keçik ile Halil İbrahim Kurum ayrıldı

Aralarında 25 yaş vardı! Dizi bitti aşk da bitti

Acun Ilıcalı boşandıktan sonra ilk kez görüntülendi

Acun Ilıcalı boşandıktan sonra ilk kez görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.