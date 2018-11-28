Iskra Lawrence takipçisine ayar verdi

Bir dönem fazla kilolu olduğu için bütün modellik ajanslarından geri çevrilen, Instagram sayesinde ise hayallerini gerçekleştiren Iskra Lawrence, hiç durmadan çalışıyor.

Moda dünyasında son dönemde giderek yükselen kıvrımlı hatlara sahip modellerin öncülerinden biri olan Lawrence, sosyal medyadan kendisine ve kilolu kadınlara yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.

Lawrence, bir Twitter kullanıcısının "Biraz kilo al ve büyük beden model ol" yazdığı tweet'ine "İnsanların kilolarına yorum yapmak yerine daha iyi bir şeylerle uğraş" diye yanıt verdi.



