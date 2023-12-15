İŞKUR E-Şube’ye nasıl giriş yapılır? İŞKUR E-Şube’ye nasıl kayıt olunur?

Günümüzde birçok önemli işlem çevrim içi olarak, internet üzerinden yapılmaktadır. Gerekli olan işlemlerin internet veya uygulama üzerinden yapılması tüm kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır. Bu uygulamalardan biri de Türkiye İş Kurumu’na ait olan E şube işkur uygulamasıdır. Kullanıcılar bu uygulamayı telefonlarına yükleyerek kolay bir şekilde iş arama sürecini başlatabilir. Buna ek olarak işverenler de işçi bulmak için bu uygulamayı kullanabilir.

İşkur e-Şube’ye nasıl giriş yapılır?

İŞKUR E-Şube uygulaması, hem iş arayan kişilere hem de işverenlere birçok önemli avantaj sağlayan bir hizmet olarak karşımıza çıkmaktadır. İŞKUR şubelerine gitmeye ihtiyaç duyulmadan uygulama üzerinden iş ilanlarına kolayca erişim sağlanabilmektedir. Tüm bu hizmetlerden kesintisiz bir şekilde faydalanabilmek için kullanıcıların öncelikli olarak üye olması ve ardından da işkur e şube giriş yapması gerekir.

Günümüzde çok sayıda işveren bu platform üzerinden ilan vermekte ve aradıkları işçileri kısa sürede bulmaktadır. Bu ilanlar sayesinde iş arayan kişilerde aradıkları işlere kolay bir şekilde başvuru yapmaktadır. Bu uygulamaya giriş yapmak isteyenlerin öncelikle üyelik işlemlerini yapması ve bir profil oluşturması gerekir. Kayıt ve profil oluşturma gibi işlemler için kurumun resmî internet sitesi ziyaret edilebileceği gibi doğrudan uygulama telefonlara indirilerek de işlemler gerçekleştirilebilir. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra hızlı bir şekilde e şube işkur giriş işlemi yapılabilir.

İşkur e-Şube’ye nasıl kayıt olunur?

Birçok kişinin iş bulmasına olanak sağlayan İşkur E-Şube’ye giriş için öncelikli olarak kayıt yapılması gerekmektedir. İşkur e-Şube kayıt işlemleri, internet üzerinden veya akıllı telefonlara yüklenen uygulama aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Ayrıca bu kurumun iş bulma uygulamasına erişim için E-devlet kapısı uygulaması da ziyaret edilebilir. Kullanıcılar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine girip buradan İşkur giriş e şube hizmetine geçiş yapabilir. İşkur e-şube hizmetinden en iyi şekilde faydalanabilmek için uygulamayı akıllı telefonlarınıza indirmeniz önerilir. Uygulamayı telefona yükledikten sonra ise İŞKUR E-Şube’ye kayıt için izlenmesi gereken adımlar şöyledir:

Uygulamayı açtığınızda karşınıza “üye ol” seçeneği çıkacaktır. Bu seçeneğe tıklamanız gerekir.

Ardından yeni açılan pencerede kimlik bilgileri, üyelik sözleşmesi gibi alanlar bulunmaktadır. Bu alanları eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmanız önemlidir.

Kimlik bilgilerinizi doldururken girdiğiniz cep telefonu numarası, mail adresi gibi bilgilerin doğruluğundan emin olmanız gerekir.

• Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra en alt kısmında yer alan “ileri” butonuna tıklayarak, kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.





