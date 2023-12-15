İŞKUR E-Şube nedir, nasıl kullanılır? İŞKUR E-Şube ne işe yarar?

Hem iş hem de personel bulma kurumu olarak bilinen İŞKUR şubeleri, işsizlik sorununun giderilmesinde ve işverenlerin işçi bulmasını kolaylaştırmada büyük bir rol oynamaktadır. Günümüzde artık İŞKUR kurumlarına gitmeden de iş başvurusunda bulunmak veya çalışacak personel bulmak son derece kolaydır. İşkur e şube uygulaması sayesinde kısa süre içerisinde tüm iş ilanlarına ulaşılabilir ve personel arayışında olan işverenler işçi bulabilir.

İşkur e şube nedir?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün kısa adı olarak bilinen İŞKUR, iş arayışında bulunan insanlara ve aynı zamanda personel arayan işverenlere birçok hizmet sunan önemli bir kurumdur. Bu kurumun dijital dünyada E şube işkur ismiyle bir de çevrim içi platformu vardır. Bu çevrim içi platform üzerinden daha hızlı ve kolay bir şekilde işlem yapmak mümkündür. Ülkemizin önde gelen kurumlarından biri olan İŞKUR sayesinde çalışma hayatına geçiş yapmak isteyen kişilerle birlikte şirketlerinde personel arayan iş yeri sahipleri hızlı bir şekilde aradıklarını bulabilir. Bu uygulamadan faydalanabilmek için öncesinde kayıt olunması, öz geçmiş ve adres gibi bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

İşkur e şube nasıl kullanılır?

İşkur e şube hizmeti, hem iş arayan kişiler hem de işverenler için geliştirilen önemli bir hizmet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hizmet sayesinde kurumlara gitmeye gerek kalmamaktadır. İşlemler çevrim içi olarak kısa sürede yapılabilmektedir. Ayrıca İşkur e şube hizmetini kullanırken herhangi bir ücret ödemesi de yoktur. Ücretsiz bir şekilde bu hizmetten yararlanabilmek mümkündür.

İşkur e şube hizmetinden yararlanabilmek için öncelikli olarak bu uygulamayı akıllı cep telefonlarınıza indirmeniz gerekir. Yükleme işlemini tamamladıktan sonra uygulamayı açtığınızda karşınıza üye olmanızı gerektiren bir bölüm çıkacaktır. Bu bölümde yer alan bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurduktan ve şifrenizi de oluşturduktan sonra kurumun hem iş arayanlara hem de işverenlere sağlamış olduğu hizmetlerden hızlı bir şekilde yararlanılabilir.

İşkur e şube ne işe yarar?

İşkur e şube hizmeti ile hem iş arayanlar hem de işverenler kurumlara bizzat gitmeden iş ile alakalı işlemlerini yapabilir. İş arayan kişiler güncel iş ilanlarına kolayca ulaşım sağlarken işverenler ise aradıkları personelleri bu hizmet aracılığıyla daha hızlı bulabilir. İş arayan kişiler bu uygulama sayesinde bulundukları bölgeye en yakın iş ilanlarıyla karşılaşabilir ve hatta filtre sisteminden yararlanarak daha hızlı bir şekilde istedikleri işleri arayabilir.

Ayrıca bu uygulama, işini birçok farklı sebepten kaybeden kişiler için de işsizlik ödeneği sağlamaktadır. Bu hizmetten faydalanmak isteyenler kayıt olmadan önce resmî siteleri üzerinden kayıt ile alakalı bilgilere hızlıca ulaşabilir ve mobil uygulamayı yine site üzerinden de cihazlarına yükleyebilir.





