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  4. İşler inada bindi! Sosyal medyadan uçakta bir çiftin ortasına oturduğu anları paylaştı: Tepkiler gecikmedi

İşler inada bindi! Sosyal medyadan uçakta bir çiftin ortasına oturduğu anları paylaştı: Tepkiler gecikmedi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.12.2024 15:50
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Sidney Miller isimli bir kadın uçuş sırasında başına gelen ilginç bir deneyimden söz ederek TikTok'ta 3 milyon izlenmeye ulaştı. Miller uçuş sırasında bir çiftin ortasına oturmak zorunda kaldığını söyledi. Sosyal medyada kullanıcılarının büyük bir kısmı duruma tepki gösterirken bir kısmı ise hak verdiklerini dile getirdi.

İşler inada bindi! Sosyal medyadan uçakta bir çiftin ortasına oturduğu anları paylaştı: Tepkiler gecikmedi

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'sydmiller' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Sidney Miller isimli bir kadın Florida'dan gerçekleştirdiği bir uçuş sırasında ilginç anlar yaşadı. Yanlarında bulunan çiftin orta koltuğa oturmak istemediğini dile getiren Miller kendini uçaktaki bir çiftin arasında otururken buldu.

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Çiftin koridor ya da cam kenarındaki koltuklarda oturmak istediği için kendisiyle yere değiştirmediğini söyleyen Miller, "Ortadaki koltukta oturdum ve iki yanımdaki yolcu bir çiftti. Hiçbiri ortadaki koltuğu istemiyordu ve yer değiştirmek istemediler. Dürüst olmak gerekirse buna saygı duyuyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

700i

Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bundan nefret ediyorum. Bir keresinde bir çiftin arasında kalmıştım. Adam uyurken beni sevgilisi zannettiği için elimi tutmuştu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Uçuş boyunca bir çiftin benim üstümden konuşup, yüzümün birkaç santim önünden bir şeyler geçirmesi kulağa berbat geliyor" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
uçak
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