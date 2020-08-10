İsmail Hacıoğlu Merve Çağıran'ı paylaştı! Yeni boşandığı eşi Duygu Kumarki sert çıktı

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, yaklaşık 20 gün önce 4 yıllık eşi Duygu Kumarki ile anlaşmalı olarak boşandı. Ünlü oyuncunun evliliğini Çocuk dizisinde partner olduğu Merve Çağıran için bitirdiği ileri sürülmüştü. Hacıoğlu, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak oyuncuyla aşkını ilan etti. Oyuncunun paylaşımına ilk tepki ise boşandığı eşinden geldi.

MERVE ÇAĞIRAN İLE AŞK!

Evliliğini bitirmesine neden olarak gösterilen Merve Çağıran ile fotoğrafını paylaşan İsmail Hacıoğlu, “10 üzerinden 12 siyah beyaz” notunu yazdı. İki ünlü oyuncu final yapan Çocuk dizisinden setinde tanışıp arkadaş olmuşlardı.

DUYGU KUMARKİ AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Hacıoğlu’nun aşkını ilan etmesinin ardından 20 gün önce boşandığı Duygu Kumarki de sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.



Kumarki, “Çok mesaj alıyorum herkese çok teşekkür ediyorum ama bana neden konuşmadınız demeyin. Benim tarzım değil bulunduğun seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısıyla her şey ortaya kendiliğinden çıkar. Allah benim yanımda ilahi adaletini sevdiğim. Arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş” dedi.



Kumarki mahkeme kararıyla eski eşinin soyadını kullanmaya devam edeceğini bunu da kızları Yemin için yaptığını açıkladı.



