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İsmail Hacıoğlu Merve Çağıran'ı paylaştı! Yeni boşandığı eşi Duygu Kumarki sert çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 09:08 | Son Güncelleme

20 gün önce 4 yıllık eşi Duygu Kumarki ile tek celsede boşanan oyuncu İsmail Hacıoğlu, evliliğini bitiren kişi olarak gösterilen meslektaşı Merve Çağıran ile aşk yaşadığını ilan etti. Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki ise bu paylaşımdan sonra sert mesajlar verdi.

İsmail Hacıoğlu Merve Çağıran'ı paylaştı! Yeni boşandığı eşi Duygu Kumarki sert çıktı

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, yaklaşık 20 gün önce 4 yıllık eşi Duygu Kumarki ile anlaşmalı olarak boşandı. Ünlü oyuncunun evliliğini Çocuk dizisinde partner olduğu Merve Çağıran için bitirdiği ileri sürülmüştü. Hacıoğlu, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak oyuncuyla aşkını ilan etti. Oyuncunun paylaşımına ilk tepki ise boşandığı eşinden geldi.

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran aşklarını ilan ettiİsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran aşklarını ilan etti

MERVE ÇAĞIRAN İLE AŞK!

Evliliğini bitirmesine neden olarak gösterilen Merve Çağıran ile fotoğrafını paylaşan İsmail Hacıoğlu, “10 üzerinden 12 siyah beyaz” notunu yazdı. İki ünlü oyuncu final yapan Çocuk dizisinden setinde tanışıp arkadaş olmuşlardı.

DUYGU KUMARKİ AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Hacıoğlu’nun aşkını ilan etmesinin ardından 20 gün önce boşandığı Duygu Kumarki de sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.
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Kumarki, “Çok mesaj alıyorum herkese çok teşekkür ediyorum ama bana neden konuşmadınız demeyin. Benim tarzım değil bulunduğun seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısıyla her şey ortaya kendiliğinden çıkar. Allah benim yanımda ilahi adaletini sevdiğim. Arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş” dedi.
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Kumarki mahkeme kararıyla eski eşinin soyadını kullanmaya devam edeceğini bunu da kızları Yemin için yaptığını açıkladı.
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