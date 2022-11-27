İsmail Hacıoğlu’nun yeni dizisi belli oldu! FOX TV'nin o dizisiyle el sıkıştı

Uzun süredir birlikte olan İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz çifti sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bir süredir ekrandan uzak olan Gürbüz'ün aksine sevgilisi yeni anlaşmalara imza attı.

İsmail Hacıoğlu son olarak “Mahkum” dizisindeki oyunculuğuyla kendisine hayran bırakmıştı. Ödüllü oyuncunun yeni dizisi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hacıoğlu yeniden MF Yapım’la anlaştı.

Asena Bülbüloğlu’nun patronu olduğu şirketin imza atacağı “Taçsız Prenses” dizisiyle anlaştı.

FOX’ta ekrana gelecek olan diziyi Volkan Keskin yönetecek. İsmail Hacıoğlu “Taçsız Prenses” dizisinde Evgin Öğretmen rolüne hayat verecek.

