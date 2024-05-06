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  4. Sürpriz görüşme! Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek

Sürpriz görüşme! Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
06.05.2024 18:51
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Siyasette sıcak dakikalar yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Sürpriz görüşmenin saat 12'de olması beklenirken iki lider, Anayasa, iç siyaset ve dış politikadaki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunacaklar.

Sürpriz görüşme! Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, yarın saat 12.00'de TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. İki lider, Anayasa, iç siyaset ve dış politikadaki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunacaklar. Özel görüşme trafiğini sürdürüp İYİ Parti ve DEM Parti'ye de ziyaret edecek.

ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Özel, geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Erdoğan görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var" demişti.

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Devlet Bahçeli Özgür Özel
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