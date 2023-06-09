İsmail Saymaz ile Ersan Şen arasında canlı yayında 'Meral Akşener' atışması! 'CHP'ye gelince köpürelim, İYİ Parti'ye gelince gargara yapalım'

28 Mayıs ikinci tur seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından eleştiri okları CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Sözcü TV'de katıldığı programda Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Şen, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

'CHP TARİHİNDE PARTİ ÖRGÜTÜNÜ KENDİNE BAĞLAYAN GENEL BAŞKAN YOK'

"Biz bu memleketin iyiliğini düşünüyoruz. Şuna ben teslim olmam, kardeşim sen yüzde 55'le 60'la seçim kazanacağım derken yüzde 48,5'la seçim kaybetmeyi başarı mı sanıyorsun? Herhangi bir kişi de aday olarak çıksaydı bu oyu alacaksa, üzerine artı 2 puan koyamıyorsan bunun bir öz eleştirisini yapıp, istifa denen o mekanizmayı yani AK Parti'ye sürekli tavsiye ettiğin, Kızılay'ın Genel Başkanı'na teklif ettiğin bu istifa mekanizması sosyal demokrat bir partide öne geçmeyecek mi? Deniyor ki, sosyal demokrattan bahsediyorsunuz. Var mı CHP tarihinde kardeşim İsmail sen söyle, parti örgütünü tümüyle kendine bağlayan genel başkan?"

Ersan Şen'in sözlerine karşılık veren gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti'de de benzer bir durum olduğunu belirterek şunları söyledi:

'MERAL AKŞENER BAĞLADIĞINDA BU KADAR BAĞIRMADINIZ'

"İYİ Parti'de benzer durum var. Meral Akşener var. Hocam geçen siz görüştünüz, Meral Hanım'ın cumhurbaşkanı adayı oluyordunuz. Meral Akşener bağladığında bu kadar bağırmadınız. Öyle CHP'ye gelince köpürelim, İYİ Parti'ye gelince gargara yapalım yok. Meral Akşener 1.5 ay önce örgütü kendine bağladı. Niye bu kadar masaları yumruklamadınız?"



