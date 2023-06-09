HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İsmail Saymaz ile Ersan Şen arasında canlı yayında 'Meral Akşener' atışması! 'CHP'ye gelince köpürelim, İYİ Parti'ye gelince gargara yapalım'

İsmail Saymaz ile Ersan Şen arasında canlı yayında 'Meral Akşener' atışması! 'CHP'ye gelince köpürelim, İYİ Parti'ye gelince gargara yapalım'

09.06.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Ersan Şen'in Kılıçdaroğlu'nun parti örgütünün tamamını kendisine bağladığını söylemesinin ardından gazeteci İsmail Saymaz'dan tepki geldi. Saymaz, Meral Akşener'in de parti örgütünü kendisine bağladığını hatırlatarak "Öyle CHP'ye gelince köpürelim, İYİ Parti'ye gelince gargara yapalım yok." ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz ile Ersan Şen arasında canlı yayında 'Meral Akşener' atışması! 'CHP'ye gelince köpürelim, İYİ Parti'ye gelince gargara yapalım'

28 Mayıs ikinci tur seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından eleştiri okları CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Sözcü TV'de katıldığı programda Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Şen, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

'CHP TARİHİNDE PARTİ ÖRGÜTÜNÜ KENDİNE BAĞLAYAN GENEL BAŞKAN YOK'

"Biz bu memleketin iyiliğini düşünüyoruz. Şuna ben teslim olmam, kardeşim sen yüzde 55'le 60'la seçim kazanacağım derken yüzde 48,5'la seçim kaybetmeyi başarı mı sanıyorsun? Herhangi bir kişi de aday olarak çıksaydı bu oyu alacaksa, üzerine artı 2 puan koyamıyorsan bunun bir öz eleştirisini yapıp, istifa denen o mekanizmayı yani AK Parti'ye sürekli tavsiye ettiğin, Kızılay'ın Genel Başkanı'na teklif ettiğin bu istifa mekanizması sosyal demokrat bir partide öne geçmeyecek mi? Deniyor ki, sosyal demokrattan bahsediyorsunuz. Var mı CHP tarihinde kardeşim İsmail sen söyle, parti örgütünü tümüyle kendine bağlayan genel başkan?"

Screenshot_2

Ersan Şen'in sözlerine karşılık veren gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti'de de benzer bir durum olduğunu belirterek şunları söyledi:

'MERAL AKŞENER BAĞLADIĞINDA BU KADAR BAĞIRMADINIZ'

"İYİ Parti'de benzer durum var. Meral Akşener var. Hocam geçen siz görüştünüz, Meral Hanım'ın cumhurbaşkanı adayı oluyordunuz. Meral Akşener bağladığında bu kadar bağırmadınız. Öyle CHP'ye gelince köpürelim, İYİ Parti'ye gelince gargara yapalım yok. Meral Akşener 1.5 ay önce örgütü kendine bağladı. Niye bu kadar masaları yumruklamadınız?"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'ye geçmeye çalışıyordu! Yakalandı...Türkiye'ye geçmeye çalışıyordu! Yakalandı...
Otobüste kavga! Önce küfür ettiler, sonra birbirlerine girdilerOtobüste kavga! Önce küfür ettiler, sonra birbirlerine girdiler
Pencereden eve girince banyoda karşılaştığı manzara... Korkunç!Pencereden eve girince banyoda karşılaştığı manzara... Korkunç!
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti İsmail Saymaz ersan şen

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Cansel çıplak görüntüleri sorulunca bakın ne dedi

Kısmetse Olur Cansel çıplak görüntüleri sorulunca bakın ne dedi

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında beklediği rakamı açıkladı

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında beklediği rakamı açıkladı

Canlı yayında o kulis bilgisini açıkladı: CHP'li büyükşehir belediye başkanları...

Canlı yayında o kulis bilgisini açıkladı: CHP'li büyükşehir belediye başkanları...

İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma: 2 ölü 4 yaralı

İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma: 2 ölü 4 yaralı

Dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu öne çıktı...

Dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu öne çıktı...

Yeni dönemin ilk MGK Toplantısı sona erdi!

Yeni dönemin ilk MGK Toplantısı sona erdi!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocası için yaptırdığı pasta şoke etti! Ödediği para 'yok artık' dedirtti

Kocası için yaptırdığı pasta şoke etti! Ödediği para 'yok artık' dedirtti

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Yapıştırıcı ve göz damlasının kutularını karıştırdı! Kabusu yaşadı

Yapıştırıcı ve göz damlasının kutularını karıştırdı! Kabusu yaşadı

Sokak ortasında saldırı! 4'ü çocuk en az 6 yaralı

Sokak ortasında saldırı! 4'ü çocuk en az 6 yaralı

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.