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İsmi altılı masanın olası adayları arasında geçiyordu! Karamollaoğlu yeşil ışık yaktı: 'Abdullah Gül'ün adaylığını garipsemem'

03.09.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı adayını açıklaması beklenen 6'lı masanın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ismi bu kapsamda zaman zaman gündeme gelen eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili ses getirecek mesajlar verdi. Gül ile ilgili geçen seçimlerde bulunduğu teklifi açıklayan Karamollaoğlu, önümüzdeki seçimlerde Gül'ün aday olabileceğine yönelik mesajlar da verdi. Karamollaoğlu'nun bu çıkışının masanın diğer ittifakları tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu...

İsmi altılı masanın olası adayları arasında geçiyordu! Karamollaoğlu yeşil ışık yaktı: 'Abdullah Gül'ün adaylığını garipsemem'

6'lı masaya cumhurbaşkanı adaylarını açıklaması yönünde sık sık çağrılar gelse de siyasi parti liderleri adaylarını açıklamak için seçimlerin ilan edileceği vakti işaret ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışları aday olacağı yönündeki iddiaları güçlendirirken öte yandan farklı isimler de olası adaylar olarak anılıyor. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığının gündeme gelebileceğine değinerek "bunu garipsemeyeceğini" dile getirdi.

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"BÖYLE BİR ADIM ATMASI MÜSBET BİR ŞEYDİR, DÜŞÜNÜLÜR"

Karamollaoğlu, TV5'de katıldığı canlı yayın programında seçimlere ve 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin gündemde yerini alacak açıklamalarda bulundu. Abdullah Gül'ün adaylığına sıcak baktığını ifade eden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bugün Abdullah Bey'in böyle bir intibah doğuracak adımlar atması, bence menfii değil müsbet bir şeydir, düşünülür. Abdullah Bey'in de bir tecrübesi var. Bu konudaki tavrı da net. Geçen sefer 'İttifak olursa aday olabilirim' demişti. Adaylığı konusu da gündeme gelebilir, bunu garipsemem."

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"GÜL'ÜN ADAYLIĞINI BEN TEKLİF ETMİŞTİM"

Geçtiğimiz seçimlerde Gül'ün adaylığını teklif ettiğini, ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bu konuda ittifak sağlanamadığını dile getiren Karamalloğlu şöyle konuştu:

"Geçen sefer Abdullah Bey'in adaylığını ben teklif etmiştim ve kabul görmüştü. Ancak o günkü şartlar altında önceden cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler olduğu için başta Meral Hanım olmak üzere, bir ittifak sağlanamadı. Sağlansaydı seçilir miydi seçilmez miydi ayrı bir konu."

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Temel Karamollaoğlu 6'lı masa

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