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Son dakika: Abdullah Gül iddiası gündem yarattı! Tarih bile belli, adaylık sinyali...

23.08.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 6'lı masanın kimi aday göstereceği henüz netleşmezken, Mansur Yavaş iddiası yeniden gündeme gelmişti. İYİ Parti ve Zafer Partisi'nden Yavaş'ın olası adaylığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar gelirken, kulisleri ise bu kez Abdullah Gül ismi hareketlendirdi. 30 Ağustos tarihinde Gül'ün bir açıklama yapacağı ve adaylık sinyali vereceği iddia edildi.

Son dakika: Abdullah Gül iddiası gündem yarattı! Tarih bile belli, adaylık sinyali...

Son dakika: 2023 seçimleri için 6'lı masada bulunan muhalefet liderlerinin ortak aday olarak hangi ismi göstereceği merak edilirken, İYİ Parti ve Zafer Partisi'nden cephesinden gelen açıklamalar kulisleri hareketlendirdi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu "Sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" derken, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da 6'lı masaya "Yavaş'ı aday gösterin" çağrısı yaptı.

Bir anda Yavaş'ın olası adaylığı yeniden gündem olurken CHP'den de açıklama geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız olarak seçilmiştir. Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6'lı masada belirlenecektir" dedi.

MANSUR YAVAŞ İÇİN 29 EKİM'DE HAREKETE GEÇİLİYOR

Peş peşe gelen açıklamalar gündem yaratırken, gazeteci Zafer Şahin, Milliyet gazetesindeki köşesinde iki çarpıcı iddiayı gündeme aldı. Şahin, Yavaş'ın olası adaylığıyla ilgili 29 Ekim tarihinde 100 bin imza için harekete geçileceğini belirtti.

MANSUR

ABDULLAH GÜL 30 AĞUSTOS'TA ADAYLIK SİNYALİ VEREBİLİR

Ankara kulislerinde konuşulan bir başka iddia ise Abbullah Gül'ün olası adaylığı. Gül'ün 30 Ağustos tarihinde bir açıklama yaparak adaylık sinyali vereceğini iddia eden Şahin, Gül'ün yakın çevresindeki bazı isimlerin son günlerde bir hareketlilik içinde olduğunun altını çizdi.

AA

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seçim Abdullah Gül aday

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