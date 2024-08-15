İsmini 'Be' yapmak istemişti... Yılmaz Erdoğan'ın eski karısı Belçim Bilgin Kanadalı sevgilisiyle aşk tatilinde!

MYNET-Son projesi 'Hatıran Yeter' filmi ile izleyicisinin karşısına çıkan Belçim Bilgin son olarak ismini "Be" olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıklamış ve bu açıklamasıyla sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

AŞK TATİLİNDE!

Şimdilerde ise çekimleri Bursa'da gerçekleştirilecek olan ve yeni sezonda ATV'de yayınlanacak "Dönüş" dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Bilgin Kanadalı sevgilisiyle tatile çıktı.

Sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atan Belçim Bilgin yaklaşık üç buçuk yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile görüntülendi. Belçim Bilgin, sevgilisiyle kaldığı evin bahçesinde objektiflere yansıdı.