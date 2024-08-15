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İsmini 'Be' yapmak istemişti... Yılmaz Erdoğan'ın eski karısı Belçim Bilgin Kanadalı sevgilisiyle aşk tatilinde!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.08.2024 09:00
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Son olarak 'Hatıran Yeter' filmi ile adından söz ettiren Belçim Bilgin geçtiğimiz aylarda ismini "Be" olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıklamış ve bu açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu. Yılmaz Erdoğan'ın eski karısı Bilgin şimdi de Kanadalı sevgilisiyle aşk tatiline çıktı. Ünlü isim sevgilisi ile Bodrum'da kameralara yansıdı.

MYNET-Son projesi 'Hatıran Yeter' filmi ile izleyicisinin karşısına çıkan Belçim Bilgin son olarak ismini "Be" olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıklamış ve bu açıklamasıyla sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

AŞK TATİLİNDE!

Şimdilerde ise çekimleri Bursa'da gerçekleştirilecek olan ve yeni sezonda ATV'de yayınlanacak "Dönüş" dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Bilgin Kanadalı sevgilisiyle tatile çıktı.

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Sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atan Belçim Bilgin yaklaşık üç buçuk yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile görüntülendi. Belçim Bilgin, sevgilisiyle kaldığı evin bahçesinde objektiflere yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Belçim Bilgin
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