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    4. İspanya'ya Erasmus'a giden Türk öğrenci hayatını kaybetti! Üniversitede 3 günlük yas ilan edildi

    İspanya'ya Erasmus'a giden Türk öğrenci hayatını kaybetti! Üniversitede 3 günlük yas ilan edildi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.06.2024 13:26
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    Çankaya Üniversitesi'ndeki eğitimini birincilikle bitiren Berkekan Gündoğan, İspanya'nın Malaga şehrindeki bir üniversiteye Erasmus öğrencisi olarak gitmişti. Nerja'daki uçurum kazasında hayatını kaybeden Gündoğan ölümü derin bir üzüntü yarattı. İspanya'daki üniversite Türk öğrencinin ölümünün ardından 3 günlük yas ilan etti.

    İspanya'ya Erasmus'a giden Türk öğrenci hayatını kaybetti! Üniversitede 3 günlük yas ilan edildi

    Çankaya Üniversitesi'nde İngilizce Mütercimlik ve Tercümanlık Bölümü'nü birincilikle bitirdikten sonra Erasmus programı kapsamında Malaga'da üniversite eğitimine gitti. Malaga Üniversitesi'nde Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisansı eğitimine devam eden Gündoğan, Nerja ilçesindeki Carabeo sahilinde uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

    Sağlık ekipleri Carabeo sahiline ulaştığında Gündoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm haberi Malaga Üniversitesi'nde derin bir üzüntü yarattı. Üniversite yönetimi, Berkehan Gündoğan için üç günlük resmi yas ilan ederken, kampüsteki bayrakları yarıya indirdi.

    OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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    Olaya ilişkin olarak soruşturma başlatıldığı ifade edilirken Gündoğan'ın olay sırasında yalnız olup olmadığının araştırıldığı belirtildi. Üniversite rektörü Teodomiro Lopez Navarrete, "Tüm üniversite camiası adına Çankaya Üniversitesi rektörüne başsağlığı dileğimizi ilettik" ifadelerini kullandı.

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