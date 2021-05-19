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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: Operasyonun hedeflerine ulaşmasını istiyoruz

19.05.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye hava saldırılarının sonlanması için belirlenmiş bir tarih olmadığını söyledi. Netanyahu, "Bir kronometreyle durmuyoruz. Operasyonun hedeflerine ulaşmasını istiyoruz'' dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: Operasyonun hedeflerine ulaşmasını istiyoruz

Reuters'ın aktardığı habere göre, İsrail medyası Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in büyükelçileriyle yaptığı kapalı toplantıdan detayları aktardı. Toplantıda Netanyahu'nun Gazze'ye hava saldırılarını durdurmaktan söz etmediği, İsrail'in Hamas'la gelecek çatışmaları önlemek için 'kuvvetli caydırıcılık' uyguladığını söylediği belirtildi.

''BİR KRONOMETREYLE DURMUYORUZ''

Netanyahu'nun "Bir kronometreyle durmuyoruz. Operasyonun hedeflerine ulaşmasını istiyoruz. Daha önceki operasyonlar uzun sürdü bu nedenle belli bir tarih belirlemek imkânsız" dediği aktarıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 220'YE ÇIKTI

İsrail ve Hamas arasında Gazze'de onuncu gününde sürüyor. İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 220'ye çıkarken, Hamas'ın İsrail'in güneyine yönelik hava saldırıları sürüyor.

NELER OLMUŞTU?

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik şiddeti, İsrail Yüksek Mahkemesinin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan bazı Filistinli aileleri evlerinden zorla çıkarılarak başka bir yere yerleştirilmesi kararını almasıyla yeniden tırmanışa geçti. Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerini terk etmek istemeyen Filistinlilerin direnişi devam ederken, İsrail polisi 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle saldırdı. İsrail güçlerinin ibadet eden Filistinlilere müdahalesi ile bölgede tansiyon giderek arttı. İsrail ordusu, 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.

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Filistin İsrail

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