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İsrail Başbakanı, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor

12.12.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, diplomatik ilişkilerin normalleştirme kararı alındığı Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) resmi ziyaret düzenleyeceğini duyurdu. Bennett, "Bugün bir İsrail başbakanı tarafından ilk resmi ziyareti gerçekleştirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceğim” dedi.

İsrail Başbakanı, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına karar verilmesinin ardından üst düzey ilk resmi ziyaret yapılacak. Pazar günü kabine toplantısında açıklama yapan Bennett, "Bugün bir İsrail başbakanı tarafından ilk resmi ziyareti gerçekleştirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceğim” dedi.

GÖRÜŞME YARIN

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bennet ziyareti kapsamında pazartesi günü Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan ile görüşecek. Görüşmede liderlerin iki ülke arasında refah ve istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacak ekonomik konular ile ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik konuları ele alacağı ifade edildi.

BAE'DEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından ise konuya ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

İsrail ile BAE, geçtiğimiz yıl 15 Eylül'de eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin himayesinde Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik İbrahim Anlaşması'na imza atmıştı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri İsrail
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