İsrail Beyrut’u da vurdu ama hedef kurtuldu! Üst düzey Hizbullah komutanı saldırıdan kurtuldu

İsrail dün gece önce Beyrut’u vurdu arından da Haniye’ye İran’ın başkenti Tahran’da suikast düzenledi. Golan Tepeleri'ne yönelik hava saldırısının ardından İsrail-Hizbullah arasında savaşın başlaması ise an meselesi haline geldi. Günlerdir devam eden karşılıklı misillemelerin ardından İsrail bu kez Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı düzenleyerek, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükr'ü hedef aldı.

HİZBULLAH'IN 2 NUMARALI İSMİ SAĞ KURTULDU

Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hedef aldığı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükr'ün saldırıdan kurtulduğunu açıkladı.

Güvenlik kaynakları, ayrıca saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 74 yaralının olduğunu açıkladı. Öte yandan İsrail basını, saldırıda Fuad Şükür'ün hedef alındığını ve söz konusu kişinin Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğunu iddia etti.

ABD TARAFINDAN ARANANLAR LİSTESİNDE

Birkaç yıl önce Hizbullah'ın hassas füze projesinin komutanı olarak atanan Şükr, 1983'te Beyrut'ta ABD'ye ait askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyor.

Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda, yaşları 10 ila 20 arasında değişen 12 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail, saldırıdan Hizbullah’ı sorumlu tutmuş, Hizbullah ise saldırının sorumluluğunu reddetmişti.

BEYRUT SALDIRISI SONRASI NETANYAHU'NUN OFİSİNDEN FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırı sonrası İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını herhangi bir mesaj olmadan paylaştı. Basın ofisinden paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, askeri danışmanı Roman Gofman ve bazı yetkililerle toplantı halinde olduğu görülüyor. Herhangi bir açıklama yapılmadan paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun kırmızı kablolu sabit telefonla konuştuğu fotoğrafta göze çarpıyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır