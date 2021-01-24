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İsrail’de tüm uluslararası yolcu uçuşları askıya alındı

24.01.2021 22:07 | Son Güncelleme:
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İsrail’de tüm uluslararası yolcu uçuşları askıya alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında tüm uluslararası yolcu uçuşlarının askıya alındığını belirterek, "Ülkeyi sımsıkı bir şekilde izole ediyoruz" dedi.

İsrail’de korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından ülkeye giriş ve çıkışların yasaklanmasını önerisi, kabinenin oylamasına sunulmuştu. Kabine oylamasının tamamlanmasının ardından açıklama yapan Başbakan Netanyahu, Covid-19’un yeni mutasyonunun ülkeye girmesini ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla tüm uluslararası yolcu uçuşlarının yarın yerel saatle 22.00’den itibaren bu ayın sonuna kadar askıya alındığını belirtti.

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"ÜLKEYİ İZOLE EDİYORUZ"

Netanyahu, “Tüm dünyadan öndeyiz. Yapmak üzere olduğumuz şeyi hiçbir ülke gerçekleştirmedi. Ülkeyi sımsıkı bir şekilde izole ediyoruz" ifadelerini kullandı. Başbakan Netanyahu, alınan uçuş kısıtlaması kararına, kargo uçakları, itfaiye uçakları ve acil tıbbi uçuşların muaf olduğunu bildirdi.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev ise yaptığı açıklamada, “Ölüm kalım durumu olmadığı sürece Yahudilerin İsrail’e göç etmesine izin verilmiyor” dedi.

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