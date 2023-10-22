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İsrail'de Türk gazetecilere canlı yayında müdahale! Mehmet Akif Ersoy şaşkınlığını gizleyemedi: "İlk kez karşılaştık"

22.10.2023 14:31 | Son Güncelleme:
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İsrailli bir grup sivil, canlı yayın sırasında Türk gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve kameramanına sert şekilde müdahale etti. Canlı yayına da yansıyan anlar sonrası Mehmet Akif Ersoy'dan açıklama geldi. Ersoy, saldırının yayından sonra da devam ettiğini ifade etti.

İsrail'de Türk gazetecilere canlı yayında müdahale! Mehmet Akif Ersoy şaşkınlığını gizleyemedi: "İlk kez karşılaştık"

Hamas ile çatışma halinde olan ve Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'de gazeteciler de zaman zaman zor anlar yaşıyor. Duruma son örnek HaberTürk canlı yayınında yaşandı. İsrailli siviller gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve kameramanının hedef aldı.

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'den yayın yaptıkları sırasında gazeteciler "İsrail'den çıkın" diyerek kameraya ve Ersoy'a müdahale eden bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

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Ersoy'ın da şaşkınlık yaşadığı o anlar canlı yayına yansıdı.

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"İLK KEZ BÖYLE BİR TONDA KARŞILAŞTIK"

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama paylaşan Ersoy, ilk kez sokakta bu denli yüksek tonda sözlü ve fiziki müdahaleyle karşılaştıklarını ifade etti ve şunları kaydetti:

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"YAYINDAN SONRA DA DEVAM ETTİ"

"İsrail aleyhine haber yaptığımızı söyleyerek kameramızı almaya çalıştılar. Yayını kapattıktan sonra da hakaretler ve saldırı devam etti."

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